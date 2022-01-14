Вышла книга «Юрий Пименов. Непридуманные истории»

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Музей русского импрессионизма представил книгу «Юрий Пименов. Непридуманные истории» — сборник документальной прозы, посвященной художнику Юрию Ивановичу Пименову (1903–1977).

Как сообщает пресс-служба Музея русского импрессионизма, книга выпущена при содействии Фонда поддержки культуры и искусства «Прокультуру» и издательства «Кучково поле Музеон».

В основу «Непридуманных историй» легли воспоминания дочери художника Татьяны Пименовой. Также в сборник вошли автобиография Юрия Пименова, письмо писателя и телеведущего Ираклия Андроникова, мемуары художника Юлия Вечерского. Впервые в авторской редакции издаются воспоминания режиссера и коллеги Юрия Пименова по работе в театре Марии Кнебель.

Собранные в одной книге воспоминания, письма и заметки рассказывают о жизни и профессиональном пути художника. Почему в творчестве Пименова нечасто можно встретить мужские портреты? О чем говорили в мастерской художника во ВГИКе? Кому пришлась не по вкусу «Новая Москва 1960 года»? Какие подарки мастер дарил жене — своей любимой модели и музе? Эти и многие другие истории составляют портрет Юрия Пименова — художника, мужа, отца, друга, коллеги и преподавателя.

Тексты современников Юрия Пименова иллюстрируют малоизвестные наброски художника, а альбом в конце книги поможет широкому читателю создать представление об основных направлениях работы мастера в живописи и графике, театре и кино, книжном дизайне и скульптуре. Изображения для издания предоставили Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Киевская картинная галерея, Музей изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре, Национальный музей Таджикистана, Пермская государственная художественная галерея.

Оформление издания «Юрий Пименов. Непридуманные истории», выполненное Даниилом Бондаренко, отсылает к книгам, подготовленным к печати самим Пименовым в 1960-е — текстовая часть сопровождается набросками художника, многие из которых публикуются впервые. Цветная вклейка — «Альбом» — поможет широкому читателю создать представление об основных направлениях работы мастера в живописи и графике, театре и кино, книжном дизайне и скульптуре.







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