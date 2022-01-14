В Федоровской библиотеке откроется выставка Александра Чашкина

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Ирина Актуганова о Музее криптографии14 января 20221311
C 15 января по 19 марта в Библиотеке №180 имени Н.Ф. Федорова в Москве пройдет выставка одного из ведущих российских иконописцев Александра Чашкина «От Рождества до Воскресения».
Как сообщают организаторы выставки, на ней будут представлены новые иконы художника, в том числе цикл, посвященный Евангельской истории. Также среди работ, которые войдут в экспозицию, иконы Серафима Саровского, Пресвятой Троицы и Сергия Радонежского.
Раскрыть замысел «умозрения в красках», представленного в творчестве художника, помогут его книги, святоотеческая литература, а также современные исследования Евангельской истории, в том числе книга создателя Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова в Библиотеке №180 Светланы Семеновой «Глаголы вечной жизни: Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия».
На церемонии открытия выставки выступит Александр Чашкин, искусствоведы, исследователи русской мысли, а поэт Григорий Певцов прочтет стихи, навеянные иконописным творчеством художника.
Ученик легенды русского авангарда 1960-х Александра Харитонова, Александр Чашкин обратился к церковному творчеству в 1984 году после встречи с выдающимся иконописцем XX века архимандритом Зиноном. Открыв для себя язык монументального искусства, опираясь и на византийский иконописный канон, и на вершинные образцы русской иконописи, он расписал родовой храм семьи Льва Толстого в Ясной поляне и Никольский кафедральный собор в Вашингтоне, Иоанно-Богословский монастырь под Рязанью и храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радости» в Святогорской лавре (Донецкая область). Им созданы иконы для иконостаса храма св. Георгия Победоносца на Поклонной горе, Троицкого храма Ново-Голутвина монастыря в Коломне, часовни Иверской иконы Божией матери на Красной площади. А заслуги в области церковного искусства отмечены орденами преп. Нестора Летописца I степени и равноапостольного князя Владимира.
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