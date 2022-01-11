«Золушка» Массне откроет Крещенский фестиваль в Москве

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19 января в Московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова откроется Крещенский фестиваль — в концертном исполнении прозвучит опера-сказка Жюля Массне «Золушка».
Партию Золушки исполнит солистка «Новой оперы» Елизавета Соина (сопрано), партию Принца — солистка Парижской оперы Антуанетта Деннефельд (меццо-сопрано).
«Музыкальный язык “Золушки” универсален, — говорит дирижер, музыкальный руководитель «Новой оперы» Валентин Урюпин. — Массне как обращается в прошлое, к эстетике Шарля Гуно и Жоржа Бизе, так и смотрит в будущее, предвосхищая музыку Клода Дебюсси и Мориса Равеля. В этой опере силен христианский подтекст, тема Феи-покровительницы... Я предвижу серьезные вокальные работы солистов нашего театра в очень непростом французском репертуаре».
Также в этом году в программе Крещенского фестиваля редко звучащие произведения, сочинения современных композиторов и электронная музыка.
21 января на сцене «Новой оперы» состоится «Перевернутый концерт» в трех отделениях с участием Валентина Урюпина (кларнет), Татьяны Самуил (скрипка), Ивана Рудина (фортепиано), Хосе Висенте Кастелло (валторна), Валерии Пфистер (меццо-сопрано) и дирижера «Новой оперы» Ильи Норштейна.
В программе Трио для фортепиано, скрипки и валторны ми-бемоль мажор Иоганнеса Брамса, вокальный цикл «Молодая служанка» Пауля Хиндемита и Секстет для скрипки, альта, виолончели, кларнета, валторны и фортепиано до мажор Эрнста Донаньи.
Также на концерте выступит духовой квинтет Российского национального молодежного симфонического оркестра. В его исполнеии прозвучит «Kleine Kammermusik» Хиндемита. В третьем отделении музыкант, мультиинструменталист и композитор Георгий Мансуров и приглашенные музыканты исполнят электронную музыку.
В программе концерта 23 января редко исполняемые в России произведения: Серенада для тенора, валторны и струнных (1943) и «Sacred and Profane» (1975) Бенджамина Бриттена и оратория «Страсти Симоновы» (2006) Кайи Саариахо.
В концерте примут участие солисты «Новой оперы» Богдан Волков (тенор), Ирина Боженко (сопрано) и Мария Буйносова (сопрано), Хосе Висенте Кастелло (валторна) и хор «Новой оперы» под управлением Юлии Сенюковой. Дирижер — Валентин Урюпин.
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