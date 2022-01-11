«Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино выходит в российский прокат

13 января арт-объединение CoolConnections выпускает на экраны кинотеатров в двадцати городах России драму итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Назови меня своим именем». Ранее этот фильм в российский прокат не выходил.

Об этом сообщает сайт CoolConnections, там же можно ознакомиться со списком городов проката и купить билеты.

«Назови меня своим именем» — история первой любви, снятая по одноименному роману Андре Асимана. Фильм стал обладателем премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий и ряда других кинопремий, участвовал в крупнейших мировых кинофестивалях, получив призы зрительских симпатий на фестивалях в Торонто, Мельбурне и Сиднее.

«Назови меня своим именем» (Call Me by Your Name, Италия-Франция-США-Бразилия, 2017)



Режиссер: Лука Гуаданьино

Авторы сценария: Джеймс Айвори, Андре Асиман

Оператор: Сaйомбху Мукдипром

В ролях: Арми Хаммер, Тимоти Шаламе, Майкл Стулбарг, Амира Касар, Эстер Гаррель, Виктуар Дю Буа, Ванда Каприоло, Антонио Римольди, Елена Буччи



Синопсис: 1983 год, Италия. Элио (Тимоти Шаламэ) проводит лето на вилле у родителей — американского профессора и переводчицы-итальянки. Юноша c детства начитанный и любознательный, Элио разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого флирта с подругой Марцией чтением и транскрибированием классической музыки. Впрочем, в один прекрасный день безмятежность летнего отдыха нарушает приезд Оливера (Арми Хаммер) — молодого американского ученого, ассистента отца Элио.





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