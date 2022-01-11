«Фабрика» продлила open call для художников

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Центр творческих индустрий «Фабрика» объявил о продлении до 16 января срока подачи заявок от художников на участие в восьмой сессии программы «Фабричные мастерские».
Об этом сообщает пресс-служба ЦТИ «Фабрика».
Художники, желающие принять участие в конкурсе, могут прислать заявку на получение мастерской и/или показ своего проекта в фабричных пространствах на почту cci.fabrika@gmail.com. К участию приглашаются авторы старше 35 лет с опытом работы не менее 5 лет. Приветствуются как междисциплинарные проекты, так и работы, выполненные в одном жанре.
28 января будут объявлены победители конкурса. Им будет предоставлена студия и/или выделяется бюджет на производство сделанного в мастерской произведения или работ (до 30 000 рублей).
Результатом работы в мастерской станет реализация заявленного проекта/выставки в пространствах «Фабрики» в 2022 году.
Подробнее о программе «Фабричные мастерские» можно узнать на сайте «Фабрики».
Экспертный совет программы: Ирина Горлова, Владимир Левашов, Сергей Трощенков, Саша Обухова, Михаил Сидлин, Владимир Дудченко, Светлана Баскова.
Жюри: Алексей Веселовский, Елена Куприна-Ляхович, Ася Филиппова, Станислав Шурипа, Марина Звягинцева.
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