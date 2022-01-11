Письмо в защиту экспозиции Музея русского лубка и наивного искусства

© Предоставлено А. Турчиным

Искусствоведы, кураторы, реставраторы, художники, музейные работники и собиратели искусства подписали письмо, адресованное министру культуры РФ Ольге Любимовой, мэру Москвы Сергею Собянину и президенту Союза музеев России Михаилу Пиотровскому, с просьбой содействовать сохранению экспозиции Музея русского лубка и наивного искусства, переданного в подчинение Галерее Ильи Глазунова.

COLTA.RU приводит текст письма полностью.





Министру культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Любимовой О.Б.,

Мэру Москвы Собянину С.С.,

Президенту Союза музеев России Пиотровскому М.Б.



Уважаемые господа!

Просим о поддержке и ясности!

Приказом Департамента культуры г. Москвы №915/ОД от 10.12.2021 установлен порядок присоединения ГБУК г. Москвы «Музей русского лубка и наивного искусства» (далее – МРЛИНИ) к ГБУК г. Москвы «Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова» (далее — Галерея Ильи Глазунова). Приказ опубликован на сайте Мэра Москвы без ссылок на научное обоснование и проработанную концепцию объединения.

В связи с этим мы, нижеподписавшиеся, выражаем свое несогласие с решением Департамента культуры г. Москвы и недоумение по поводу его непрозрачности. Мы просим оказать содействие в том, чтобы Департамент культуры г. Москвы дал общественности и профессиональному сообществу ответ на два важных вопроса:

1. Почему МРЛИНИ (с 1998 по 2015 г. Музей наивного искусства, МНИ) лишают статуса самостоятельного юридического лица? Какими критериями, обстоятельствами и причинами руководствовался Департамент культуры г. Москвы?

За годы существования творческий коллектив МРЛИНИ делал всё от него зависящее, чтоб повышать привлекательность музея для посетителей, участвовал в общегородских культурных акциях, придумывал мероприятия, мастер-классы, интерактивные программы и экскурсии и многое другое, вёл научную, просветительскую, а также культурно-развлекательную деятельность, неизменно находя положительный отклик у публики. В результате многолетней работы музей сформировал представительную фондовую коллекцию наивного и аутсайдерского искусства, активно и успешно занимается её популяризацией: в музее действуют обновляемые экспозиции наивного искусства и лубка, регулярно проводятся временные выставки и выездные выставочные проекты, ведётся работа с действующими художниками и частными коллекциями.

Кроме того, в последние годы в России наблюдается повышение интереса к наивному искусству. Создаются большие выставочные проекты, в том числе с участием МРЛИНИ.

Вот лишь некоторые крупные события последних 5 лет:

2016 год: Выставка «Вечные ценности: наивное искусство из собрания музея-заповедника “Царицыно”» (ВДНХ, павильон «Карелия», 29 апреля — 14 августа).

2017 год: V Международный московский фестиваль наивного искусства и творчества аутсайдеров «Фестнаив: Сотворение мира» (Московский музей современного искусства, Петровка, 25; 2 февраля — 1 мая) под эгидой МРЛИНИ при участии 18 государственных и частных российских музеев и галерей. Одновременно с фестивалем в ММСИ прошла выставка «НАИВ…НО» также с привлечением государственных и частных коллекций, приуроченная к передаче части коллекции наивного искусства Государственного Российского Дома народного творчества (ГРДНТ) им. В.Д. Поленова в ММСИ.

Состоялись выездные выставки «Фестнаива» во Владимире (Центр пропаганды изобразительного искусства, 6 июня — 23 июля) и Липецке (Липецкий областной художественный музей, 15 сентября — 15 октября).

2018 год: Открытие Музея наивного искусства в Екатеринбурге (отдел Екатеринбургского музея изобразительных искусств) в отдельно стоящем здании с постоянной экспозицией. А также выездной проект «Московский ковчег» — совместный проект МРЛИНИ и Екатеринбургского центра народного творчества «Гамаюн» (10 марта — 15 апреля).

Состоялась Первая биеннале наивного искусства в Балашихе с участием государственных и частных коллекций (в том числе МРЛИНИ и ММСИ).

2020 год: Масштабная выставка «Зазеркалье Павла Леонова», посвященная 100-летию одного из самых известных российских художников-наивов П.П. Леонову, — в ММСИ (Петровка, 25; 14 октября 2020 – 16 мая 2021). Кроме того, этой дате была посвящена Вторая биеннале наивного искусства в Балашихе. В обоих выставочных проектах принимал участие МРЛИНИ.

В 2020-м году состоялось долгожданное событие: вышла энциклопедия российского наива «Художники, наивно увидевшие мир», изданная Музеем Органической Культуры. В нее вошли изображения работ, представленных в собрании МРЛИНИ, а также работы авторов, чьи произведения экспонировались на международных фестивалях наивного искусства, проводившихся МРЛИНИ с 2004 по 2017 гг.

2021 год: Состоялась масштабная выставка «Шедевры наивного искусства» во Всероссийском музее декоративного искусства (Делегатская, 3; 14 июля — 31 октября), приуроченная к передаче коллекции наивного искусства ГРДНТ им. В.Д. Поленова музею.

Музеи наивного искусства существуют во множестве городов мира: в Париже, Ницце, Лилле, Лозанне, Загребе, Братиславе, Ягодине, Брюсселе, Генте, Милуоки, Нью-Йорке, Балтиморе, Рио-де-Жанейро и др. Стоит также отметить создание музея аутсайдер-арта в «Центре Эрмитаж в Амстердаме».

В этих условиях решение лишить юридической самостоятельности музей, представляющий наивное искусство, аутсайдер-арт и лубок в Москве, создать подвешенное состояние для коллекции и для видимости на карте города самого термина «наивное искусство» не выглядит обоснованным.

2. Почему МРЛИНИ присоединяют к Галерее Ильи Глазунова?

Для этого нет никаких очевидных оснований. Профили музеев кардинально отличаются друг от друга:

МРЛИНИ специализируется на показе и популяризации наивного искусства, аутсайдер-арта и лубочной картинки (в том числе в ее современной форме существования).

специализируется на показе и популяризации наивного искусства, аутсайдер-арта и лубочной картинки (в том числе в ее современной форме существования). Галерея Ильи Глазунова в своей выставочной и просветительской деятельности опирается на творческое наследие Ильи Сергеевича Глазунова, реалистическое искусство, а также переданное И.С. Глазуновым Москве собрание предметов искусства и быта России до 1917 года, на основе которого создана, к примеру, экспозиция «Музей сословий России».



В то же время значимые коллекции наивного искусства представлены в собраниях таких музеев московского подчинения, как Московский музей современного искусства и Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно».

Кроме того, значимая коллекция лубка, а с недавнего времени и наивного искусства, находится в расположенном на территории Москвы ФГБУК «Всероссийский музей декоративного искусства».

Как видно из перечня состоявшихся крупных выставочных проектов, приведенного выше, все эти учреждения ведут, пусть и эпизодическую, но заметную работу со своими собраниями.

Если существует по-прежнему остающаяся для нас неясной необходимость присоединения МРЛИНИ к другому учреждению, почему выбрана именно Галерея Ильи Глазунова? Кардинальные различия в выставочной и исследовательской деятельности этих учреждений культуры несут риск того, что окажется не востребован или даже утрачен многолетний профессиональный опыт коллектива МРЛИНИ в хранении, экспонировании, изучении и популяризации наивного искусства, аутсайдер-арта и лубочной картинки, а также заслуженная им достойная репутация. Не создаст ли подобное присоединение трудности в работе и взаимопонимании не только в творческом коллективе МРЛИНИ, но и среди уважаемых сотрудников Галереи Ильи Глазунова? Не создаст ли это непонимание у публики?



В связи с возникающими вопросами и непрозрачностью решения Департамента культуры г. Москвы просим оказать возможное содействие по сохранению экспозиции наивного искусства и лубка в Москве. Наиболее целесообразным представляется экспонирование этих специфических и важных пластов отечественной культуры в рамках деятельности отдельного учреждения или – при невозможности таковой деятельности – в рамках обособленного структурного подразделения музейного объединения, профиль и собрание которого соотносятся с профилем и собранием МРЛИНИ.



Свою подпись можно поставить, прислав письмо на pismomrlini@yandex.ru.





Белов Сергей Вадимович, специалист отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства ГРДНТ имени В.Д. Поленова, сотрудник МРЛИНИ в 2014–2020 гг.

Двораковский Виталий Борисович, музеевед, главный хранитель ГБУК г. Москвы «МРЛИНИ»

Чарыева Ксения Алиевна, заведующая выставочным сектором организационно-выставочного отдела ГБУК г. Москвы «МРЛИНИ»

Авдеева Вера Владимировна, заведующая кафедрой истории искусств и музееведения УрФУ, кандидат искусствоведения, доцент

Акимова Мария Сергеевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник

Ануфриева Н.В., заведующая сектором отдела реставрации ВМДПНИ

Арендт Ариадна Александровна, художник, искусствовед, переводчик, корреспондент Russian Art Focus

Багина О.П., заведующая сектором инклюзивных программ ВМДПНИ

Безирова З.А., хранитель отдела тканей ВМДПНИ

Бобрихин Андрей Анатольевич, заведующий сектором наивного искусства ЕМИИ, кандидат философских наук

Бурова Александра Сергеевна, сотрудник ЧУК «Музей традиционного искусства народов мира”», специалист по народному искусству Китая

Быков Александр Владимирович, сооснователь ЧУК «Музей традиционного искусства народов мира»

Володина Александра Владимировна, кандидат философских наук, научный сотрудник, преподаватель

Ворушилина Е.М. заведующая отделом керамики ВМДПНИ

Гаврилов Владимир Вячеславович, создатель и куратор коллекции «ИНЫЕ» (аутсайдер-арт), Ярославль

Гилодо А.А., заслуженный работник культуры РФ

Горностаев Я.В., заведующий отделом реставрации

Давыдов Данила Михайлович, кандидат филологических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук

Денисова Н.Л., заведующая просветительским центром ВМДПНИ

Дружкова Светлана Семёновна, член Творческого союза художников «Союз Искусств России», член Международной Федерации Художников России, член творческого объединения «Ступени», участник международных выставок

Дьяконицына Ольга Владимировна, искусствовед (была в числе организаторов и сотрудников Музея наивного искусства), член Московского союза художников, старший преподаватель Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова

Загрядская Ю., заместитель главного хранителя ВМДПНИ

Зотова Вера Владимировна, сотрудник ЧУК «Музей традиционного искусства народов мира», специалист по лубку Юго-Восточной Азии

Исраелова С.В., заведующая отделом тканей ВМДПНИ

Каспирович Наталия Владиславовна, художник

Катков С., художник-реставратор, заведующий сектором реставрации

Коченкова В.Г., хранитель музейных предметов отдела лаковой миниатюры ВМДПНИ

Куркин Глеб Алексеевич, редактор ВМДПНИ

Левашева И.А., художник-реставратор I категории

Нарвойт К.Ю., заведующий сектором отдела дерева ВМДПНИ

Мартынова Дарья, искусствовед, Санкт-Петербург

Мигунова-Тиханюк Александра, коллекционер, председатель КРОО «Центр изучения искусства аутсайдеров». Калининград

Милованова Ольга Михайловна, главный хранитель ВМДПНИ

Милославская Е.К., хранитель музейных предметов ВМДПНИ

Миронов Кирилл Александрович, учредитель ЧУК «Музей традиционного искусства народов мира»

Петухова Наталья, искусствовед, куратор, сотрудница Русского музея, Санкт-Петербург

Пирогова Л.Л., заведующая отделом лаковой миниатюры ВМДПНИ, заслуженный работник культуры РФ, член Европейской академии естественных наук имени Гумбольдта

Плавинская Елизавета Дмитриевна, арт-критик, куратор выставок Васильевой и Шойгу, лауреат премии Президента России

Савельева Ксения Геннадьевна, сотрудник ЧУК «Музей традиционного искусства народов мира», специалист по народному искусству Юго-Восточной Азии

Сахарова Т.В., хранитель музейных предметов ВМДПНИ

Седова Д.В., хранитель музейных предметов ВМДПНИ

Сидорова Александра Сергеевна, директор ЧУК «Музей традиционного искусства народов мира»

Синельникова Татьяна Анатольевна, заведующая сектором наивного искусства Всероссийского музея декоративного искусства

Соколов В.Е., хранитель музейных предметов ВМДПНИ

Сотникова В.Э., заведующая отделом рукописей ВМДПНИ

Спиридонов Н.С., техник-архивариус ВМДПНИ

Суворова Анна Александровна, историк искусств

Талызина Ирина Владимировна, сотрудник ЧУК «Музей традиционного искусства народов мира», специалист по народному искусству Средней Азии, фотограф, реставратор

Темкин Владимир Анатольевич, партнер МРЛИНИ, собиратель и исследователь хорватского наивного искусства, город Нерехта

Турчин Алексей Валерьевич, искусствовед, коллекционер

Федорец Анна Ильинична, кандидат исторических наук

Щеглова Иванна, искусствовед







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