Российский суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей

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Сегодня, 24 декабря, мировой суд в Москве назначил компании Google штраф в размере более 7,2 млрд рублей за повторное правонарушение, связанное с неудалением информации.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 руб. 00 коп.», — приводит сообщение суда «Интерфакс».

Отмечается, что сумма штрафа рассчитана судьей, исходя из представленных суду Роскомнадзором данных о размере годовой выручки Google.

Компания Google признана виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети «Интернет» информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказанием для юридических лиц в этом случае является штраф в размере от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.

С начала года несколько иностранных социальных сервисов, такие как Google, Facebook, Twitter, TikTok, были привлечены в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов составила несколько десятков миллионов рублей.

По данным Роскомнадзора, эти сервисы, в частности, не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.







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