Ярмарка Cosmoscow объявила даты и место проведения в 2022 году

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10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Гостином дворе в Москве (ул. Ильинка, д. 4) с 15 по 17 сентября 2022 года.
Как сообщает пресс-служба ярмарки, она будет проходить при поддержке официального партнера Дома Ruinart, автомобильного партнера Audi Россия. Превью Cosmoscow 2022 для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 14 сентября.
В 2022 году к международному экспертному совету Cosmoscow присоединится венский галерист Эмануэль Лайр, основавший первую галерею в 2005 году и сотрудничающий с яркими художниками современности.
В третий раз будет организована онлайн-версия ярмарки. Cosmoscow Online будет иметь расширенный состав участников, увеличенный срок проведения по сравнению с ярмаркой в Гостином дворе и вновь пройдет на платформе ТЕО by Cosmoscow.
Параллельно с Cosmoscow с 14 по 18 сентября в Музее Москвы (Зубовский бульвар, д. 2) пройдет ярмарка-сателлит blazar, к участию в которой будут приглашены не только галереи, но и независимые молодые художники, а также образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства.
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