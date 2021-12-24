Академические музыканты проведут камерный концерт в поддержку «Мемориала»

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Сегодня, 24 декабря, скрипачи Назар Кожухарь и Миша Нодельман, пианисты Павел Домбровский и Анна Арзаманова и певица Мария Остроухова примут участие в камерном онлайн-концерте «Нота протеста» в поддержку Международного Мемориала* и Правозащитного центра «Мемориал»*, которым грозит ликвидация.
Об этом сообщает сайт Сахаровского центра*.
«Накануне Нового года в судах решается судьба "Мемориала" — правозащитного центра и "большого" Международного Мемориала, — говорится в сообщении. — Слова в защиту организации звучат отовсюду, а вечером 24 декабря в ее поддержку прозвучит музыка. Академические музыканты, которые в середине ноября написали открытое письмо, устраивают концерт — специально для сотрудников "Мемориала": трансляцию можно будет смотреть в ютюб-канале Сахаровского центра и "Новой газеты"».
Начало концерта в 19:00, регистрация — здесь.
В программе:
На мероприятии также выступят поэт Сергей Гандлевский, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, руководитель центра борьбы с домашним насилием «Насилию.нет»* Анна Ривина и член правления Международного «Мемориала» Александр Черкасов.
* Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента
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