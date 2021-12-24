Академические музыканты проведут камерный концерт в поддержку «Мемориала»

Сегодня, 24 декабря, скрипачи Назар Кожухарь и Миша Нодельман, пианисты Павел Домбровский и Анна Арзаманова и певица Мария Остроухова примут участие в камерном онлайн-концерте «Нота протеста» в поддержку Международного Мемориала* и Правозащитного центра «Мемориал»*, которым грозит ликвидация.

Об этом сообщает сайт Сахаровского центра*.

«Накануне Нового года в судах решается судьба "Мемориала" — правозащитного центра и "большого" Международного Мемориала, — говорится в сообщении. — Слова в защиту организации звучат отовсюду, а вечером 24 декабря в ее поддержку прозвучит музыка. Академические музыканты, которые в середине ноября написали открытое письмо, устраивают концерт — специально для сотрудников "Мемориала": трансляцию можно будет смотреть в ютюб-канале Сахаровского центра и "Новой газеты"».

Начало концерта в 19:00, регистрация — здесь.

В программе:

Моцарт — Фантазия для фортепиано и скрипки до минор. Назар Кожухарь, Павел Домбровский

Шостакович — из цикла «Шесть стихотворений Марины Цветаевой» — «Поэт и царь» / «Нет, бил барабан» / «Анне Ахматовой»

Бах — Presto из сонаты соль минор для скрипки соло

Скрябин — Этюд ор.2 №1. Павел Домбровский

Равель — «Кадиш» из «Двух еврейских мелодий». Мария Остроухова, Анна Арзаманова

Шнитке — Прелюдия памяти Д. Шостаковича для двух скрипок. Назар Кожухарь скрипка, Миша Нодельман скрипка (запись)

Бах — Ария «Erbarme dich» из Страстей по Матфею. Мария Остроухова, Назар Кожухарь, Павел Домбровский



На мероприятии также выступят поэт Сергей Гандлевский, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов, руководитель центра борьбы с домашним насилием «Насилию.нет»* Анна Ривина и член правления Международного «Мемориала» Александр Черкасов.



* Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента







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