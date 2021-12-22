Третьяковка объявила планы на 2022 год

Музей братьев Третьяковых откроется по адресу 1-й Голутвинский переулок, д. 16 © Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

Сегодня, 22 декабря, стали известны планы на 2022 год Государственной Третьяковской галереи (ГТГ). Ее новый сезон начнется 25 января открытием Музея Павла и Сергея Третьяковых.

Как сообщает пресс-служба ГТГ, многофункциональное пространство, посвященное личностям братьев-коллекционеров откроется по адресу 1-й Голутвинский переулок, д. 16, стр. 1.

Кроме того, в 2022 году Третьяковская галерея планирует открыть 19 выставок:

3 февраля — 3 апреля, Новая Третьяковка

Антон Видокле. «Граждане космоса»

3 марта — 25 июля, Новая Третьяковка

Гриша Брускин. «Смена декораций»

Апрель — сентябрь, Ка’ Фоскари Эспозициони (Венеция)

Таир Салахов. «Petroleum»

14 апреля – 14 августа, Инженерный корпус

Аксели Галлен-Каллела. «Северная сага»

28 апреля — 21 августа, Новая Третьяковка

Генрих Семирадский. «По примеру богов»

17 мая – 21 августа, Новая Третьяковка

Эдуард Штейнберг. «Москва. Париж. Таруса»

Май — август, Новая Третьяковка

Гурий Захаров. Татьяна Соколова. «Вдвоем»

Май — ноябрь, Лаврушинский переулок, 10

«Мастера возрождения. Реставрация графики XVIII — начала ХХ века за 10 лет»

27 мая — 18 сентября, Новая Третьяковка

«Индия! New Art»

Июнь — октябрь, Лаврушинский переулок, 10

«Петр I: усы властелина. К 350-летию со дня рождения»

Сентябрь 2022 года — январь 2023 года, Новая Третьяковка

«Искусство республик СССР. Живопись и скульптура из собрания Третьяковской галереи»

3–16 октября, Новая Третьяковка

Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела»

13 октября 2022 года — 26 февраля 2023 года, Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 10

«Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения»

24 октября — 11 декабря, Новая Третьяковка

Виталий Комар, Александр Меламид. «Выбор народа»

26 декабря 2022 года — январь 2023 года, Новая Третьяковка

Ирина Нахова. «Путешествие. Инсталляция для темноты, ночи и тишины»

Ноябрь 2022 года — начало мая 2023 года, Лаврушинский переулок, 10

«Алексей Щусев»

Ноябрь 2022 года — январь 2023 года, Новая Третьяковка

Андрей Кузькин. «Избавление»

Ноябрь 2022 года – 9 апреля 2023 года, Новая Третьяковка

«Скульптор Иван Шадр»

12 декабря 2022 года – 9 апреля 2023 года, Новая Третьяковка

«Искусство и мода. Русская нить»







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