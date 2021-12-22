 
18:14 22 декабря 2021Новости
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Третьяковка объявила планы на 2022 год

News_detailed_pictureМузей братьев Третьяковых откроется по адресу 1-й Голутвинский переулок, д. 16© Предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

Сегодня, 22 декабря, стали известны планы на 2022 год Государственной Третьяковской галереи (ГТГ). Ее новый сезон начнется 25 января открытием Музея Павла и Сергея Третьяковых.

Как сообщает пресс-служба ГТГ, многофункциональное пространство, посвященное личностям братьев-коллекционеров откроется по адресу 1-й Голутвинский переулок, д. 16, стр. 1.

Кроме того, в 2022 году Третьяковская галерея планирует открыть 19 выставок:

  • 3 февраля — 3 апреля, Новая Третьяковка
    Антон Видокле. «Граждане космоса»

  • 3 марта — 25 июля, Новая Третьяковка
    Гриша Брускин. «Смена декораций»

  • Апрель — сентябрь, Ка’ Фоскари Эспозициони (Венеция)
    Таир Салахов. «Petroleum»

  • 14 апреля – 14 августа, Инженерный корпус
    Аксели Галлен-Каллела. «Северная сага»

  • 28 апреля — 21 августа, Новая Третьяковка
    Генрих Семирадский. «По примеру богов»

  • 17 мая – 21 августа, Новая Третьяковка
    Эдуард Штейнберг. «Москва. Париж. Таруса»

  • Май — август, Новая Третьяковка
    Гурий Захаров. Татьяна Соколова. «Вдвоем»

  • Май — ноябрь, Лаврушинский переулок, 10
    «Мастера возрождения. Реставрация графики XVIII — начала ХХ века за 10 лет»

  • 27 мая — 18 сентября, Новая Третьяковка
    «Индия! New Art»

  • Июнь — октябрь, Лаврушинский переулок, 10
    «Петр I: усы властелина. К 350-летию со дня рождения»

  • Сентябрь 2022 года — январь 2023 года, Новая Третьяковка
    «Искусство республик СССР. Живопись и скульптура из собрания Третьяковской галереи»

  • 3–16 октября, Новая Третьяковка
    Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела»

  • 13 октября 2022 года — 26 февраля 2023 года, Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 10
    «Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения»

  • 24 октября — 11 декабря, Новая Третьяковка
    Виталий Комар, Александр Меламид. «Выбор народа»

  • 26 декабря 2022 года — январь 2023 года, Новая Третьяковка
    Ирина Нахова. «Путешествие. Инсталляция для темноты, ночи и тишины»

  • Ноябрь 2022 года — начало мая 2023 года, Лаврушинский переулок, 10
    «Алексей Щусев»

  • Ноябрь 2022 года — январь 2023 года, Новая Третьяковка
    Андрей Кузькин. «Избавление»

  • Ноябрь 2022 года – 9 апреля 2023 года, Новая Третьяковка
    «Скульптор Иван Шадр»

  • 12 декабря 2022 года – 9 апреля 2023 года, Новая Третьяковка
    «Искусство и мода. Русская нить»



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