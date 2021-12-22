Третьяковка объявила планы на 2022 год

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Продолжение экскурсии по музею, которого нет22 декабря 2021675
Сегодня, 22 декабря, стали известны планы на 2022 год Государственной Третьяковской галереи (ГТГ). Ее новый сезон начнется 25 января открытием Музея Павла и Сергея Третьяковых.
Как сообщает пресс-служба ГТГ, многофункциональное пространство, посвященное личностям братьев-коллекционеров откроется по адресу 1-й Голутвинский переулок, д. 16, стр. 1.
Кроме того, в 2022 году Третьяковская галерея планирует открыть 19 выставок:
3 февраля — 3 апреля, Новая Третьяковка
Антон Видокле. «Граждане космоса»
3 марта — 25 июля, Новая Третьяковка
Гриша Брускин. «Смена декораций»
Апрель — сентябрь, Ка’ Фоскари Эспозициони (Венеция)
Таир Салахов. «Petroleum»
14 апреля – 14 августа, Инженерный корпус
Аксели Галлен-Каллела. «Северная сага»
28 апреля — 21 августа, Новая Третьяковка
Генрих Семирадский. «По примеру богов»
17 мая – 21 августа, Новая Третьяковка
Эдуард Штейнберг. «Москва. Париж. Таруса»
Май — август, Новая Третьяковка
Гурий Захаров. Татьяна Соколова. «Вдвоем»
Май — ноябрь, Лаврушинский переулок, 10
«Мастера возрождения. Реставрация графики XVIII — начала ХХ века за 10 лет»
27 мая — 18 сентября, Новая Третьяковка
«Индия! New Art»
Июнь — октябрь, Лаврушинский переулок, 10
«Петр I: усы властелина. К 350-летию со дня рождения»
Сентябрь 2022 года — январь 2023 года, Новая Третьяковка
«Искусство республик СССР. Живопись и скульптура из собрания Третьяковской галереи»
3–16 октября, Новая Третьяковка
Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела»
13 октября 2022 года — 26 февраля 2023 года, Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 10
«Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения»
24 октября — 11 декабря, Новая Третьяковка
Виталий Комар, Александр Меламид. «Выбор народа»
26 декабря 2022 года — январь 2023 года, Новая Третьяковка
Ирина Нахова. «Путешествие. Инсталляция для темноты, ночи и тишины»
Ноябрь 2022 года — начало мая 2023 года, Лаврушинский переулок, 10
«Алексей Щусев»
Ноябрь 2022 года — январь 2023 года, Новая Третьяковка
Андрей Кузькин. «Избавление»
Ноябрь 2022 года – 9 апреля 2023 года, Новая Третьяковка
«Скульптор Иван Шадр»
12 декабря 2022 года – 9 апреля 2023 года, Новая Третьяковка
«Искусство и мода. Русская нить»
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