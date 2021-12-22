Новогодний маркет современного искусства пройдет на «Винзаводе»

© Предоставлено пресс-службой Центра современного искусства «Винзавод»

25 и 26 декабря в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве состоится новогодний маркет WIN-WIN, на котором художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства.

Как сообщают организаторы маркета, он займет три пространства «Винзавода»: Винтажный зал, Бродильный цех и Малое винное хранилище и будет работать с 13:00 по 22:00. Вход свободный.

Участниками маркета станут более 70 художников, 15 галерей, 9 творческих объединений, а также мастерские, издания, издательства и фонды. Список участников дополняется.

Маркет WIN-WIN — совместная инициатива Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» и издательства «Формат один» по созданию эффективного доступа к искусству и творческим процессам для каждого. Идейные создатели проекта — Эльчин Али-заде, один из организаторов принт-маркета «Вкус бумаги» и основатель издательства «Формат один», и Сабина Чагина, руководитель и куратор направления Urban + Art Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» и соосновательница биеннале «Артмоссфера».

Концепция win-win была предложена в 1981 году профессорами Гарвардского университета Роджером Фишером и Уильямом Юри, она ориентирована на взаимодействие участников процесса, при котором обе стороны остаются в выигрыше.







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