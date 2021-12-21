Сибирский юношеский оркестр готовится к зимней сессии

© Предоставлено пресс-службой Красноярской краевой филармонии

Со 2 по 13 февраля при поддержке благотворительного Фонда Михаила Прохорова, Образовательного центра Юрия Башмета и Фонда президентских грантов пройдет зимняя сессия Сибирского юношеского оркестра под управлением художественного руководителя Леонида Жуковского. Основной состав оркестра уже приступил к репетициям в Красноярской краевой филармонии.

Как сообщает пресс-служба филармонии, в рамках зимней сессии московские педагоги Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета и их коллеги из Сибирского федерального округа проведут мастер-классы для начинающих оркестрантов. Кульминацией образовательной программы станут концертное выступление оркестра и инклюзивный спектакль «Метель».

9 февраля в Малом зале филармонии Сибирский юношеский оркестр представит программу из произведений композиторов XX и XXI веков, в том числе премьеру красноярского композитора Владимира Кошелева.

Совместно с победителями проекта «SMART Театр» при поддержке Фонда президентских грантов в Большом зале филармонии 13 февраля состоится показ спектакля «Метель. Романтическое приключение» по повести Пушкина на музыку Свиридова. Представление является совместным проектом Сибирского юношеского оркестра и театра-студии «Открытые сердца», объединяющим творческих молодых людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«Прошедший год для оркестра был очень насыщенным — это и всесибирский этап отбора для первой сводной сессии, и репетиции в Красноярске в окружении мотивированных талантливых сверстников, и мастер-классы лучших педагогов, и творческая встреча с народным артистом СССР Юрием Башметом. Запись концерта, прошедшего 3 июля 2021 года, находящаяся в открытом доступе, получила высокую оценку в профессиональном сообществе. Этой осенью проект вновь получил грантовую поддержку, поэтому я уверен, что 2022 год будет не менее ярким!» — говорит генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Сибирский юношеский оркестр — платформа для профессионального становления оркестровых музыкантов, созданная на базе Красноярской краевой филармонии. Проект помогает молодым музыкантам в их профессиональном становлении, готовит к специфике оркестровой работы, создает условия для повышения исполнительского мастерства.

Партнеры проекта: Фонд Михаила Прохорова, Фонд президентских грантов.







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