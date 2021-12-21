«Мелодия» издала скрипичные сонаты Бетховена на аутентичных инструментах

Фирма «Мелодия» впервые выпустила запись сонат Бетховена для скрипки и фортепиано на аутентичных инструментах в исполнении Владислава Песина (скрипка) и Юрия Мартынова (хаммерклавир).

Как сообщает сайт фирмы «Мелодия», в альбом вошли три сонаты, соч. 30. Они были написаны в 1802 году, накануне «Гейлигенштадтского завещания» (трагической исповеди осознавшего неизбежность глухоты Бетховена) и посвящены русскому императору Александру I.

Владислав Песин играет на скрипке неизвестного австрийского мастера рубежа XVIII–XIX веков, Юрий Мартынов — на «молоточковом» клавире (копия Пола Макналти работы 1805 года знаменитого венского мастера Антона Вальтера).

Запись была осуществлена с концерта в петербургском Доме радио в 2020 году.

Альбом «Бетховен. Сонаты для скрипки и фортепиано Nos. 6–8 (Live)» доступен на Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыке и других цифровых площадках.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU