«Мелодия» издала скрипичные сонаты Бетховена на аутентичных инструментах

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Фирма «Мелодия» впервые выпустила запись сонат Бетховена для скрипки и фортепиано на аутентичных инструментах в исполнении Владислава Песина (скрипка) и Юрия Мартынова (хаммерклавир).
Как сообщает сайт фирмы «Мелодия», в альбом вошли три сонаты, соч. 30. Они были написаны в 1802 году, накануне «Гейлигенштадтского завещания» (трагической исповеди осознавшего неизбежность глухоты Бетховена) и посвящены русскому императору Александру I.
Владислав Песин играет на скрипке неизвестного австрийского мастера рубежа XVIII–XIX веков, Юрий Мартынов — на «молоточковом» клавире (копия Пола Макналти работы 1805 года знаменитого венского мастера Антона Вальтера).
Запись была осуществлена с концерта в петербургском Доме радио в 2020 году.
Альбом «Бетховен. Сонаты для скрипки и фортепиано Nos. 6–8 (Live)» доступен на Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыке и других цифровых площадках.
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