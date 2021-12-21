Портрет Данте работы Аньоло Бронзино выставят в Центре Вознесенского

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С 21 января по 19 февраля в Центре Вознесенского в Москве будет проходить выставка «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте», приуроченная к 700 лет со дня смерти Данте Алигьери.
В центре выставки «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте» (куратор — Виктория Маркова, главный научный сотрудник ГМИИ имени А.С. Пушкина) — портрет Данте кисти флорентийского живописца XVI века Аньоло Бронзино, сообщает сайт Центра Вознесенского.
«Аллегорический портрет Данте» был написан в 1532‒1533 годах, он входит в трилогию «Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь», героями которой стали Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. До нас дошел только портрет Данте, обнаруженный в 1990-х годах одним из европейских коллекционеров.
Работа Бронзино хранится в Палаццо Веккьо во Флоренции. Летом она была показан в Музее Метрополитен в Нью-Йорке, с ноября экспонируется в Государственном Эрмитаже. После московской выставки портрет вернется в Италию.
Помимо «Аллегорического портрета Данте» на выставка в Центре Вознесенского будут представлены исторические раритеты из Библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. В их числе — карта путешествий Данте по Италии, созданная в XVIII веке, «Божественная комедия» 1500 года легендарного издателя Альда Мануция, библиофильский сборник иллюстраций и переводов Данте на арабский, китайский, иврит и другие мировые языки начала ХХ века, а также издания переводов «Божественной комедии» на русский — от самого первого до современного.
Виктория Маркова, куратор выставки «Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте»:
«Для меня этот проект оказался даже более значимым, чем я предполагала с самого начала. Приезд в Москву "Аллегорического портрета Данте", произведения, остававшегося долгое время неизвестным и открытого лишь в начале нынешнего столетия, следует считать событием огромной важности, тем более учитывая, что в 2021 году отмечается 700-летие со дня смерти великого поэта и мыслителя. По понятным причинам главной фигурой выставки стал Данте, запечатленный в картине Аньоло Бронзино. Данте как никто другой повлиял не только на развитие литературы, философии, изобразительного искусства Италии, но и оказал огромное воздействие на формирование мировоззрения и характера итальянцев. Он во многом — ключевая фигура в поступательном движении от Средневековья к Ренессансу и далее».
Ольга Седакова, научный консультант проекта:
«Лично для меня эта выставка — продолжение моей многолетней работы, включающей переводы Данте и исследования "Божественной Комедии". Это еще одна грань: судьба «Данте в веках». Сейчас мы активно трудимся над каталогом проекта, мои темы — прочтение портрета Бронзино как его истолкование "Комедии" и судьба Данте в русской поэзии XIX–XX веков».
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