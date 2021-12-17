Открылся шестой сезон подписки на книги No Kidding Press

Российское независимое феминистское издательство No Kidding Press открыло шестой сезон подписки. В новом сезоне можно подписаться на готовящиеся к публикации книги Джоан Дидион, Тове Дитлевсен, Анни Эрно и Клариси Лиспектор, а также на секретную книгу еще одной известной писательницы.

«Мы не можем ее анонсировать, пока не урегулированы все формальности (хотя и очень хотим). Как только все согласования закончатся, мы расскажем о ней! — говотся в сообщении на сайте No Kidding Press. — Можем только сказать, что неофициальное название этого сезона — "только классика", поэтому пятая книга будет под стать остальным».

Оформив подписку, зимой-весной 2022 года можно будет получить книгу американской писательницы Джоан Дидион «Ползут, чтоб вновь родиться в Вифлееме» (перевод Елены Смотровой под редакцией Анастасии Каркачевой и Лии Эбралидзе) и книгу датской писательницы Тове Дитлевсен «Комната Вильхельма» (перевод Анны Рахманько

под редакцией Ольги Дергачевой).

Летом-осенью 2022 года выйдут «Воспоминания девушки» французской писательницы Анни Эрно (перевод Марии Красовицкой под редакцией Тимофея Петухова) и «Agua Vivа» бразильской писательницы Клариси Лиспектор (перевод Екатерины Хованович под редакцией Леи Любомирской).

Выход секретной книги запланирован на лето-осень 2022 года.

Стоимость подписки — 2500 рублей.

Издательство будет отправлять книги по мере их выхода в пункты самовывоза в Москве (шоурум No Kidding Press на Чистых прудах) и Петербурге (кафе Le Moniteur), почтой или курьерской доставкой. Как только книга выйдет и ее можно будет забирать (или она будет готова к отправке), подписчик будет оповещен об этом через телеграм-бот, рассылкой и в инстаграме издательства.







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