«Ленфильм» представляет выставку к юбилею Александра Сокурова

Женские шахматы: прошлое или будущее?
Шахматистки Алина Бивол и Жанна Лажевская отвечают на вопросы шахматного клуба «Ферзинизм»16 декабря 2021709
16 декабря в культурно-выставочном центре «Ленфильм» открылась выставка «Одинокий голос человека», приуроченная к 70-ю кинорежиссера Александра Сокурова.
Как сообщает сайт «Ленфильма», в честь открытия выставки была показана восстановленная версия фильма «Молох» (1999), мировая премьера которой состоялась 1 декабря на международном кинофестивале в Турине.
«Одинокий голос человека» представляет собой пространственную биографию Александра Сокурова, экспозиция разделена на несколько локаций, каждая из которых посвящена важному элементу в рисунке судьбы и творчества режиссера.
Из фойе, в котором фрагментарно показана хроника всей жизни Александра Сокурова и подробно рассказана история создания его первого игрового фильма, по лестнице с афишами посетители попадают на второй этаж, где располагаются «Коридор создания образа персонажа» (рассказ о работе Сокурова с костюмом и актером в кино), зал «Метод», в котором Сокуров представлен как режиссер-новатор, и зал «В центре океана» — фантазию о режиссерском кабинете мастера.
Оттуда можно попасть в небольшой кинотеатр на сеанс «Ленинградской ретроспективы», одной из самых масштабных киноработ Сокурова, связанных с кинохроникой, или в комнату «Человек и власть» с инсталляцией «Тетралогия». Там же можно погрузиться в чтение рабочего архива режиссера.
«Сделать выставку об активно работающем классике — непростая задача. В фильмографии Александра Сокурова более пятидесяти работ. Отправной точкой этой выставки-размышления мы сделали "Одинокий голос человека", дебютный фильм, снятый Сокуровым во ВГИКе в 1978 году. "Одинокий голос человека" — это и дружба с Андреем Тарковским, и сложившийся творческий тандем с кинодраматургом Юрием Арабовым, этот фильм — сад расходящихся тропок метода Александра Сокурова», — говорит куратор выставки, руководитель культурно-выставочного центра «Ленфильм» Константин Шавловский.
В кураторскую группу также входят кинорежиссер Николай Хомерики, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, художница Полина Заславская и арт-директор журнала «Сеанс» Арина Журавлева.
По словам генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, «Одинокий голос человека» открывает серию выставок о классиках «ленинградской школы»: «В 2022 году на "Ленфильме" запланированы выставки, посвященные Динаре Асановой, Григорию Козинцеву и Илье Авербаху. Наряду с возобновлением кинопроизводства, деятельность по сохранению и актуализации кинонаследия «Ленфильма» является для нас приоритетной».
Выставка проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:44«Ленфильм» представляет выставку к юбилею Александра Сокурова
Вчера
17:52Премию «Белый слон» вручат в гибридном формате
17:25Выставка к 160-летию Константина Коровина откроется в Новом Манеже
16:14Книгу «Дни освобождения» представят в Некрасовке
15:02В Петербурге пройдет предновогодняя арт-ярмарка «Это наше кантри, бабушка»
14:48Названы самые популярные электронные книги 2021 года в России
14:11Женскую память о ГУЛАГе обсудят на круглом столе «Мемориала»
12:16Found и TestFM устраивают новогодний виниловый маркет и эфир
11:29Дмитрий Волкострелов откроет публичную программу к юбилею «театра post»Все новости
Шахматистки Алина Бивол и Жанна Лажевская отвечают на вопросы шахматного клуба «Ферзинизм»16 декабря 2021709
Построчный комментарий Владимира Орлова к стихотворению Иосифа Бродского «На смерть друга»16 декабря 20211089
Лидер «Сансары», заслуженной екатеринбургской рок-группы, о новом альбоме «Станция “Отдых”», трибьют-проекте Мандельштаму и важности кухонных разговоров16 декабря 2021997
Бесконечное что-то еще15 декабря 20211771
О Сергее Соловьеве15 декабря 20212095
А «Другое пространство» остается15 декабря 20211426
Мария Гаврилова о расцвете и закате детского ТВ в стране победившего социализма15 декабря 20211464
Мария Костюкович о том, как рождалось белорусское детское кино — и как отличить его сегодня от советского15 декабря 20211594
Куратор и продюсер Анастасия Кошкина — о том, как провести цикл концертов современных женщин-композиторов и международную конференцию в условиях пандемии14 декабря 20211698
Чебурашка прекрасно известен шведам, но в качестве, скорее, девушки. Что еще происходило с культурой детства в Швеции полвека назад? Рассказывает Катя Рунов14 декабря 20212274
Атомное прошлое и его жители в фотографиях Рауля Ахмедова14 декабря 20211404
Ира Маслова о том, зачем искать призрак города-коммуны за сталинскими арками13 декабря 20212516