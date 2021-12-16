«Ленфильм» представляет выставку к юбилею Александра Сокурова

© Юлия Фотченко

16 декабря в культурно-выставочном центре «Ленфильм» открылась выставка «Одинокий голос человека», приуроченная к 70-ю кинорежиссера Александра Сокурова.

Как сообщает сайт «Ленфильма», в честь открытия выставки была показана восстановленная версия фильма «Молох» (1999), мировая премьера которой состоялась 1 декабря на международном кинофестивале в Турине.

«Одинокий голос человека» представляет собой пространственную биографию Александра Сокурова, экспозиция разделена на несколько локаций, каждая из которых посвящена важному элементу в рисунке судьбы и творчества режиссера.

Из фойе, в котором фрагментарно показана хроника всей жизни Александра Сокурова и подробно рассказана история создания его первого игрового фильма, по лестнице с афишами посетители попадают на второй этаж, где располагаются «Коридор создания образа персонажа» (рассказ о работе Сокурова с костюмом и актером в кино), зал «Метод», в котором Сокуров представлен как режиссер-новатор, и зал «В центре океана» — фантазию о режиссерском кабинете мастера.

Оттуда можно попасть в небольшой кинотеатр на сеанс «Ленинградской ретроспективы», одной из самых масштабных киноработ Сокурова, связанных с кинохроникой, или в комнату «Человек и власть» с инсталляцией «Тетралогия». Там же можно погрузиться в чтение рабочего архива режиссера.

«Сделать выставку об активно работающем классике — непростая задача. В фильмографии Александра Сокурова более пятидесяти работ. Отправной точкой этой выставки-размышления мы сделали "Одинокий голос человека", дебютный фильм, снятый Сокуровым во ВГИКе в 1978 году. "Одинокий голос человека" — это и дружба с Андреем Тарковским, и сложившийся творческий тандем с кинодраматургом Юрием Арабовым, этот фильм — сад расходящихся тропок метода Александра Сокурова», — говорит куратор выставки, руководитель культурно-выставочного центра «Ленфильм» Константин Шавловский.

В кураторскую группу также входят кинорежиссер Николай Хомерики, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, художница Полина Заславская и арт-директор журнала «Сеанс» Арина Журавлева.

По словам генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, «Одинокий голос человека» открывает серию выставок о классиках «ленинградской школы»: «В 2022 году на "Ленфильме" запланированы выставки, посвященные Динаре Асановой, Григорию Козинцеву и Илье Авербаху. Наряду с возобновлением кинопроизводства, деятельность по сохранению и актуализации кинонаследия «Ленфильма» является для нас приоритетной».

Выставка проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации







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