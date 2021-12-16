Книгу «Дни освобождения» представят в Некрасовке

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23 декабря в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве издательство Individuum организует презентацию книги «Дни освобождения» и показ фильма о концерте словенской группы Laibach в Северной Корее.
Начало в 20:00, вход свободный по регистрации. Трансляция будет вестись в группе издательства Individuum в соцсети «ВКонтакте».
В презентации примут участие авторы книги — норвежский медиа-артист, режиссер и писатель Мортен Тровик и французский художник и дизайнер Жан «Валнуар» Симулен, а также лидер группы Laibach Иван Новак.
«Их объединяет как схожие художественные тактики, балансирующие на грани между эксплуатацией идеологических клише и их отрицанием, так и совместные проекты, — отмечают организаторы презентации. — Самый известный из них — концерт Laibach в Пхеньяне в 2015 году, ставший первым выступлением зарубежной рок-группы в истории КНДР, самой закрытой и зловещей страны мира. По следам этого исторического события сперва был выпущен документальный фильм "День освобождения", а теперь издательство Individuum подготовило русский перевод (почти) одноименной книги Валнуара и Тровика, объясняющей происхождение и результат этой знаменательной арт-провокации».
В книгу «Дни освобождения. Laibach и Северная Корея» вошли теоретические статьи Славоя Жижека, переписка с северокорейскими чиновниками, редкие фотографии Laibach, пропагандистские плакаты, инструкция по поведению в Пхеньяне и социокультурный анализ перформанса.
На вечере в Некрасовке Иван Новак, Валнуар и Мортен Тровик при участии главного редактора Individuum Феликса Сандалова представят книгу и фильм, расскажут о своих художественных практиках и ответят на вопросы собравшихся.
Презентация проводится при поддержке фонда NORLA
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