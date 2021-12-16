В Петербурге пройдет предновогодняя арт-ярмарка «Это наше кантри, бабушка»

© YABA

С 23 по 26 декабря платформа по продвижению современного искусства YABA (Young & Adult Bastard Artists) проведет в петербургском пространстве «Севкабель Порт» арт-ярмарку «Это наше кантри, бабушка».

На ярмарке будет представлено более ста современных художников из России, Беларуси, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Маврикия, Перу США и Финляндии. Среди участников десятки независимых арт-пространств, художественных объединений и некоммерческих галерей.

Свои павильоны представят онлайн-галерея KZ, пространство Kunsthalle nummer sieben, галерея племенного искусства ZAMZA, арт-группа PARAZIT, группировка «Цветы Джонджоли», художники арт-студии «Перспективы» и другие.

Также на ярмарке откроются павильон детского искусства и кураторский стенд современного искусства Урала Владимира Селезнева, состоится аукцион «Кости», который проведут Анна и Виталий Черепановы.

Как отмечают организаторы ярмарки, состав участников определил ее демократичный формат: «Цены начинаются от тысячи рублей — найти для себя что-то интересное здесь сможет как профессиональный коллекционер, так и зритель, впервые оказавшийся на ярмарке современного искусства».

Тема ярмарки «Это наше кантри, бабушка!» — образ загородной местности, пространства между урбанизированной и дикой средой. Кураторы, петербургская группа «Север-7», поставили задачу «показать своеобразный срез современного искусства, увиденный с точки зрения независимых художественных проектов, а также доказать, что ярмарка в кантри-глубинке Петербурга может быть не менее масштабной и интересной, чем столичные аналоги, но демократичнее и теплее, особенно в преддверии таких добрых, умилительных и нелепых семейных праздников, дающих надежду на лучшее».

Партнер ярмарки — Фонд поддержки и развития культуры «Артсолус»







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU