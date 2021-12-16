В Петербурге пройдет предновогодняя арт-ярмарка «Это наше кантри, бабушка»

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С 23 по 26 декабря платформа по продвижению современного искусства YABA (Young & Adult Bastard Artists) проведет в петербургском пространстве «Севкабель Порт» арт-ярмарку «Это наше кантри, бабушка».
На ярмарке будет представлено более ста современных художников из России, Беларуси, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Маврикия, Перу США и Финляндии. Среди участников десятки независимых арт-пространств, художественных объединений и некоммерческих галерей.
Свои павильоны представят онлайн-галерея KZ, пространство Kunsthalle nummer sieben, галерея племенного искусства ZAMZA, арт-группа PARAZIT, группировка «Цветы Джонджоли», художники арт-студии «Перспективы» и другие.
Также на ярмарке откроются павильон детского искусства и кураторский стенд современного искусства Урала Владимира Селезнева, состоится аукцион «Кости», который проведут Анна и Виталий Черепановы.
Как отмечают организаторы ярмарки, состав участников определил ее демократичный формат: «Цены начинаются от тысячи рублей — найти для себя что-то интересное здесь сможет как профессиональный коллекционер, так и зритель, впервые оказавшийся на ярмарке современного искусства».
Тема ярмарки «Это наше кантри, бабушка!» — образ загородной местности, пространства между урбанизированной и дикой средой. Кураторы, петербургская группа «Север-7», поставили задачу «показать своеобразный срез современного искусства, увиденный с точки зрения независимых художественных проектов, а также доказать, что ярмарка в кантри-глубинке Петербурга может быть не менее масштабной и интересной, чем столичные аналоги, но демократичнее и теплее, особенно в преддверии таких добрых, умилительных и нелепых семейных праздников, дающих надежду на лучшее».
Партнер ярмарки — Фонд поддержки и развития культуры «Артсолус»
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