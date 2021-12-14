Noize MC и Женя Любич выступят на онлайн-фестивале к 130-ю Мандельштама

18 декабря компания NCA проведет онлайн-фестиваль «А мог бы жизнь просвистать скворцом», посвященный 130-летию Осипа Мандельштама. Среди участников – Noize MC и Женя Любич.

Начало в 17:00, фестиваль будет транслироваться на сайте nca.live и в группе NCA в соцсети «ВКонтакте».

На фестивале стихи Мандельштама прочитают актеры Виктория Толстоганова и Артур Сопельник, а центральной частью программы станут выступления музыкантов: Noize MC, Женя Любич, Zoloto и группы Billy’s Band.

«Это будет не просто юбилейный фестиваль, а целый музыкальный фильм, наполненный символами и метафоричными образами, — отмечают организаторы. — Он поможет по-новому взглянуть на творческий путь Мандельштама и оценить масштаб его гения в контексте нашей эпохи».

В проекте использованы произведения, созданные для трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» под руководством Романа Либерова.







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