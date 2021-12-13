БДТ представит премьеру спектакля Арсения Бехтерева

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15 декабря на Малой сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова пройдет премьерное представление спектакля по пьесе современного французского драматурга Фредерика Соннтага «Джордж Каплан» в постановке молодого режиссера Арсения Бехтерева, выпускника Мастерской Андрея Могучего.
Как сообщает сайт театра, на сцене БДТ состоится первая постановка этой пьесы в России.
Герои спектакля — подпольная группа молодых активистов, команда сценаристов, члены тайного правительства. На первый взгляд различий между ними больше, чем общего. Однако, для каждого из них принципиально важное значение имеет Джордж Каплан. Его имя впервые появилось в фильме «К северу через северо-запад» (North by Northwest, 1959) Альфреда Хичкока — так звали вымышленного спецагента.
«Но кто он и почему влияет не только на героев спектакля, но и на жизнь современных людей? — говотится в описании спектакля. — Режиссер Арсений Бехтерев предлагает зрителям решить эту загадочную головоломку о мифах и информационной войне, о личности, способной изменить мир, и о манипуляции человечеством. Но с Джорджем Капланом нужно быть осторожным: любой исчерпывающий ответ рождает новый вопрос».
Пьеса «Джордж Каплан» — часть цикла Фредерика Соннтага «Призрачная трилогия», в котором драматург исследует существовавшие в XX веке и актуальные сейчас способы разговора на политические темы, размышляет о рождении и распространении историй и мифов, а также о формах борьбы с обществом потребления.
«Найти интересную современную пьесу — задача, может быть, более трудная чем поставить спектакль, — рассказывает Арсений Бехтерев. — Долгожданная встреча с такой пьесой всегда оказывается счастливой случайностью — так было и с "Капланом": перевод мне по большому секрету дал прочесть друг. Его секрет не был раскрыт — спектакль готов, но тайна пьесы сохраняется: кто такой Джордж Каплан? Головоломка, с которой мы продолжаем биться».
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