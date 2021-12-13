Награждены лауреаты Jager Music Awards

© Jager Music Awards

11 декабря в московском клубе Blackout прошла церемония вручения премии в области независимой музыки Jager Music Awards по итогам 2021 года.

Как сообщают организаторы, лауреатами Jager Music Awards 2021 стали 30 исполнителей и деятелей музыкальной отрасли:

Россия

Музыка — «ИЛЬЯМАЗО», Kedr Livanskiy, «тима ищет свет», Антоха MC, «Лауд»

Творческие практики — «C E T A П», dopeclvb world

Организатор событий — Команда AWAZ и Moscow Music Week, Ural Music Night

Саппорт индустрии — Александр Горбачев х ИМИ и команда проекта «Не надо стесняться», Институт музыкальных инициатив

Young Blood — he, «Влажность», Acid Racer

People’s Choice — «Залпом», Степан Казарьян

Беларусь

Музыка — «Молчат дома»

Творческие практики — Максим Старцев

Организатор событий — «Сияние»

Саппорт индустрии — 34mag

Young Blood — «Миртл»

People’s Choice — Iva Sativa, «Ритмы рифмы жизнь»

Казахстан

Музыка — Dose

Творческие практики — Айсултан Сеитов

Организатор событий — ZVUK

Саппорт индустрии — лейбл Ozen

Young Blood — QarashyQ

People’s Choice — Ирина Кайратовна, DJ Nazira



Новых лидеров независимой музыки объявляли участники трансляции из разных стран, Монеточка, основатель RSAC Феликс Бондарев, группа «Источник» и ведущие церемонии Никита Еленев и Татьяна Савина.

Церемония прошла в формате телемоста между Москвой, Минском, Алматы, Петербургом, Казанью и Ростовом-на-Дону. В каждом из этих городов прошла саппорт-вечеринка, собравшая местных артистов от техно-дуэта PTU до мастера рэп-битов, участника «Триагрутрики» DJ Puza, а штабом телетрансляции стала церемония Jager Music Awards в Москве.







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