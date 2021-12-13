 
15:06 13 декабря 2021Новости
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Награждены лауреаты Jager Music Awards

News_detailed_picture© Jager Music Awards

11 декабря в московском клубе Blackout прошла церемония вручения премии в области независимой музыки Jager Music Awards по итогам 2021 года.

Как сообщают организаторы, лауреатами Jager Music Awards 2021 стали 30 исполнителей и деятелей музыкальной отрасли:

Россия

Музыка — «ИЛЬЯМАЗО», Kedr Livanskiy, «тима ищет свет», Антоха MC, «Лауд»
Творческие практики — «C E T A П», dopeclvb world
Организатор событий — Команда AWAZ и Moscow Music Week, Ural Music Night
Саппорт индустрии — Александр Горбачев х ИМИ и команда проекта «Не надо стесняться», Институт музыкальных инициатив
Young Blood — he, «Влажность», Acid Racer
People’s Choice — «Залпом», Степан Казарьян

Беларусь

Музыка — «Молчат дома»
Творческие практики — Максим Старцев
Организатор событий — «Сияние»
Саппорт индустрии — 34mag
Young Blood — «Миртл»
People’s Choice — Iva Sativa, «Ритмы рифмы жизнь»

Казахстан

Музыка — Dose
Творческие практики — Айсултан Сеитов
Организатор событий — ZVUK
Саппорт индустрии — лейбл Ozen
Young Blood — QarashyQ
People’s Choice — Ирина Кайратовна, DJ Nazira


Новых лидеров независимой музыки объявляли участники трансляции из разных стран, Монеточка, основатель RSAC Феликс Бондарев, группа «Источник» и ведущие церемонии Никита Еленев и Татьяна Савина.

Церемония прошла в формате телемоста между Москвой, Минском, Алматы, Петербургом, Казанью и Ростовом-на-Дону. В каждом из этих городов прошла саппорт-вечеринка, собравшая местных артистов от техно-дуэта PTU до мастера рэп-битов, участника «Триагрутрики» DJ Puza, а штабом телетрансляции стала церемония Jager Music Awards в Москве.



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