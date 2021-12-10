Лучшие социальные ролики об НКО покажут в «Иллюзионе»

© «Хорошая история»

16 декабря в московском кинотеатре «Иллюзион» в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино» покажут работы участников конкурса видео о социальных проектах «Хорошая история». В программе документальные и игровые ролики о работе некоммерческих организаций снятые как самими НКО, так и профессиональными режиссерами.

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Гостями киновечера станут первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Родион Павлючик, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин и исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

Конкурс видео о социальных проектах «Хорошая история» впервые проходил в этом году — с мая по сентябрь. Цель конкурса — рассказать о людях и проектах, которые каждый день меняют жизнь в нашей стране к лучшему.

Участники прислали на конкурс 408 работ. Видео оценивали режиссеры Сергей Мирошниченко и Александр Котт, продюсеры Наталья Мокрицкая, Родион Павлючик и Георгий Рюмин, менеджер по развитию бизнеса компании Canon Евгений Субочев, преподаватель Института киноиндустрии НИУ ВШЭ Дмитрий Котов, режиссер социальной рекламы Александр Семин, руководитель проекта «Лига мечты» Наталья Белоголовцева.

Призовой фонд конкурса составил 1,4 млн рублей. Гран-при «Хорошей истории» получили анимационный ролик «Не запрещай себе Мечтать!», в создании которого приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, и ролик «Ритм без границ».

Лауреатом зрительского голосования, которое проходило на сайте добраястрана.рф, стала работа «Папа сможет!», посвященная раздельному сбору отходов.

Конкурс «Хорошая история» организуют Союз кинематографистов России, продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Фонда президентских грантов, сети кинотеатров «Москино», НИУ ВШЭ и других организаций.

Всероссийская акция «День короткометражного кино» будет проходить с 13 по 21 декабря в Москве в гибридном формате. В этом году заявки на участие а акции подали 287 кинематографистов, организаторы получили 219 игровых, 49 документальных и 32 анимационных проекта.







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