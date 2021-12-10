Немецкий онлайн-университет ProfiUni откроется интеллектуальным марафоном

С позиции воскресенья: ландшафт художественной жизни России
Юлия Тихомирова размышляет о том, каким будет искусство для первого путинского поколения10 декабря 2021277
16 декабря Гёте-Институт в формате интеллектуального марафона проведет онлайн-презентацию Немецкого онлайн-университета ProfiUni.
Немецкий онлайн-университет ProfiUni – это образовательный проект для подростков от 14 лет, посвященный профессиональной ориентации.
Марафон будет проходить с 11:00 до 17:30 на YouTube-канале Гёте-Института в России.
В нем примут участие представители различных профессий и эксперты из Германии и России. Спикеры расскажут о том, почему они выбрали свою сферу деятельности, как развивается эта профессиональная область сегодня и что ждет ее в будущем, а также как знание немецкого языка способствует карьерному развитию. Молодые специалисты и их наставники поделятся опытом, как начать свой путь в профессии, и дадут советы, как преодолеть возникающие трудности.
Эксперты представят возможности для прохождения практики и поиска работы в представительствах немецких компаний в России и расскажут о системе дуального образования.
Специально для учителей немецкого языка и методистов пройдет серия мини-уроков с преподавателями Центров немецкого языка, где они презентуют платформу ProfiUni и дадут рекомендации по работе с ней и использованию материалов.
Для участия в марафоне необходима регистрация.
Доступ в Немецкий онлайн-университет ProfiUni будет открыт 16 декабря после презентации. Использование платформы бесплатно.
Каждый подросток сможет начать обучение по первой профориентационной программе и узнать, чем занимается специалист по циклической экономике, где учиться, чтобы стать инженером-электроником и многое другое.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:34Лучшие социальные ролики об НКО покажут в «Иллюзионе»
17:50Немецкий онлайн-университет ProfiUni откроется интеллектуальным марафоном
16:02ГМИРЛИ готовит экспозицию, посвященную Платонову
15:08В Сахаровском центре обсудят российские реалии
13:21Medici.tv покажет гамбургскую «Электру» Чернякова
12:49В Третьяковке пройдет ретроспектива Сергея Дворцевого
11:36Алексей Любимов: Я против использования названия «Альтернативы»
11:13Музыканты со всего мира выступят на фестивале «Площадь Искусств»
Вчера
20:02«Большую книгу» получил «Филэллин» Леонида ЮзефовичаВсе новости
Юлия Тихомирова размышляет о том, каким будет искусство для первого путинского поколения10 декабря 2021277
«Боже! Как я счастлив, что я не американец!»: аудиовизуальный арт-поп-проект от клипмейкеров-франкофилов10 декабря 2021316
Молодой архитектор Антон Федин представляет себе мир, который весь целиком состоит из одного бесконечного города10 декабря 2021283
Фархат Шарипов — о драме «18 килогерц», посвященной героиновой эпидемии в Казахстане 90-х9 декабря 20211213
Вышел русский перевод книги Донны Харауэй «Оставаясь со смутой»9 декабря 20211063
Сокураторы одноименной выставки в центре творческих индустрий «Фабрика» Мария Линд и Андйеас Эйикссон рассказывают о ее концепции9 декабря 2021884
Леонид Федоров выпускает сольный альбом «Последний друг» и рассказывает о нем и о «осовковлении мира»9 декабря 20212137
Александр Кустарев о том, каким путем ближе всего подобраться к новой форме демократии — делиберативной, то есть совещательной, чтобы сменить уставшую от себя партийно-представительную8 декабря 20211858
Линор Горалик расспросила Сергея Сдобнова о его книге «Не вижу текста»8 декабря 20212609
Скрипач Роман Минц о том, что будет на «Возвращении-2022»8 декабря 20211666
О возможности animal gaze в кино7 декабря 20212159
Как учат на культурных лидеров и зачем им развивать резильентность? Рассказывает преподаватель программы UK — Russia Cultural Leadership Academy Люси Шоу7 декабря 20211599