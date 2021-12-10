Немецкий онлайн-университет ProfiUni откроется интеллектуальным марафоном

© Goethe-Institut

16 декабря Гёте-Институт в формате интеллектуального марафона проведет онлайн-презентацию Немецкого онлайн-университета ProfiUni.

Немецкий онлайн-университет ProfiUni – это образовательный проект для подростков от 14 лет, посвященный профессиональной ориентации.

Марафон будет проходить с 11:00 до 17:30 на YouTube-канале Гёте-Института в России.

В нем примут участие представители различных профессий и эксперты из Германии и России. Спикеры расскажут о том, почему они выбрали свою сферу деятельности, как развивается эта профессиональная область сегодня и что ждет ее в будущем, а также как знание немецкого языка способствует карьерному развитию. Молодые специалисты и их наставники поделятся опытом, как начать свой путь в профессии, и дадут советы, как преодолеть возникающие трудности.

Эксперты представят возможности для прохождения практики и поиска работы в представительствах немецких компаний в России и расскажут о системе дуального образования.

Специально для учителей немецкого языка и методистов пройдет серия мини-уроков с преподавателями Центров немецкого языка, где они презентуют платформу ProfiUni и дадут рекомендации по работе с ней и использованию материалов.

Для участия в марафоне необходима регистрация.

Доступ в Немецкий онлайн-университет ProfiUni будет открыт 16 декабря после презентации. Использование платформы бесплатно.

Каждый подросток сможет начать обучение по первой профориентационной программе и узнать, чем занимается специалист по циклической экономике, где учиться, чтобы стать инженером-электроником и многое другое.







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