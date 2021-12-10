ГМИРЛИ готовит экспозицию, посвященную Платонову

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17 декабря в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (ГМИРЛИ) на Зубовском бульваре в Москве открывается вторая экспозиция отдела «Музей истории литературы ХХ века» – «Андрей Платонов: в поисках будущего».
Платоновское пространство состоит из двух частей. Первая соответствует «квартирной» идее всего Музея истории литературы ХХ века и представляет мир семьи Платонова. О московской квартире писателя во флигеле дома Герцена на Тверском бульваре напоминают кожаный диван и стол-бюро, на котором среди рукописей и документов притаился чертик-талисман. Портреты родных и моменты семейной хроники помещены в «домашний» фотоальбом, прижизненные издания и интересовавшие писателя книги расположились на условных полках, будто плывущих по реке времени.
Образ текущей воды, потока, движения — один из ключевых в художественном решении экспозиции. В этой комнате находятся также живописный портрет Андрея Платонова работы Михаила Ромадина и иллюстрации к произведениям писателя. Они построены по тем же художественным принципам, что и платоновская проза: от иносказания до бытового эпизода, от философского раздумья до лирического переживания.
Вторая комната — это мастерская, где посетитель оказывается внутри платоновских текстов. Они возникают на экране, акцентируя разные смысловые аспекты творчества Платонова и передавая энергию его слова. Мир будущего, фантастический «эфирный тракт» — по названию повести мастера — стал лейтмотивом образного решения этой части экспозиции. Тема техники, электричества, изобретательства, поездок по стране, показанная как самостоятельный сюжет биографии писателя, оттеняет напряженность литературного бытия Платонова в тридцатые годы.
Современное прочтение образов платоновской прозы представляют инсталляция и портреты работы Николая Наседкина, а также иллюстрации Льва Саксонова.
Экспозиция основана на мемориальных, документальных и художественных материалах из собраний ГМИРЛИ имени В.И. Даля, ИМЛИ РАН, РГАЛИ и РГАСПИ.
Куратор экспозиции — Лариса Алексеева, заведующая отделом «Музей истории литературы XX века» ГМИРЛИ, художник — Анна Колейчук.
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