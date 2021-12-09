Музыканты со всего мира выступят на фестивале «Площадь Искусств»

© Санкт-Петербургская филармония имени Д.Д. Шостаковича

Сегодня, 10 декабря, в Петербурге начинается XXI Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств». В фестивале, посвященном 100-летию Санкт-Петербургской филармонии, примут участие исполнители из России, Австрии, Великобритании, Израиля, Латвии, США, Франции и Японии.

Как сообщает ТАСС, фестиваль будет проходить в двух залах старейшей концертной организации России до 26 декабря.

«В Большом и Малом залах пройдут в общей сложности 18 программ симфонической и камерной музыки. Кульминацией станет субботний гала-концерт в Большом зале, где под управлением маэстро Николая Алексеева выступят два наших филармонических оркестра при участии солистов из России, Франции и Японии», — рассказал заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

На первом концерте фестиваля в Большом зале филармонии французский виолончелист Готье Капюсон и российский пианист Николай Луганский исполнят сонаты Дебюсси, Шостаковича и Рахманинова.

Также на фестивале выступят приедут Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, Рудольф Бухбиндер, Элиаху Инбал, Златомир Фанг, Александр Канторов, Сергей Лейферкус, Юлия Лежнева, Элина Гаранча, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Василия Петренко, оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса, камерный ансамбль «Cолисты Москвы» Юрия Башмета. Самым молодым участником «Площади Искусств» станет 15-летний пианист Петр Акулов, завоевавший в мае этого года Гран-при международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition.

Фестиваль завершится в Большом зале филармонии концертом Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и Андраша Шиффа. В программе произведения Мендельсона, Бетховена и Шумана.

Подробная информация о XXI Международном зимнем фестивале «Площадь Искусств» приводится на сайте Санкт-Петербургской филармонии.







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