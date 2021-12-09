Школа Bang Bang Education запускает кураторскую программу

Открыт прием заявок на участие в новой программе школы дизайна Bang Bang Education «Практики кураторства».

Заявки принимаются до 10 января по адресу curating@bangbangeducation.ru. В заявку входит концепция выставки (название, описание, пространство) и мотивационное письмо, в котором заявитель должен написать, почему ему важно пройти обучение и каких целей он хочет достичь.

Победитель конкурса будет объявлен до 19 января, он получит возможность учиться бесплатно.

Занятия программы «Практики кураторства» начнутся 31 января и будут проходить онлайн.

«Мы хотим поддержать тех, кто занимается современным искусством в России. С шестью практикующими региональными кураторами мы сделали онлайн-программу, нацеленную на создание кураторских проектов», — рассказывают продюсеры программы.

Студенты погрузятся в реальную практику под руководством кураторов из разных институций — смогут выбрать свой метод и путь. Пройдут все этапы создания художественного проекта, научатся писать кураторские тексты и продюсировать. Итогом станет личный кураторский проект.

Преподавателями программы будут Елена Ищенко, Миша Гудвин, Ян Посадский, Оксана Будулак, Виталина Стрекалова и Алиса Савицкая.

Подробнее о программе «Практики кураторства» можно узнать на ее странице.







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