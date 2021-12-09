Школа Bang Bang Education запускает кураторскую программу

«“На игле”, конечно, лежит в сеттинге моего фильма»
Фархат Шарипов — о драме «18 килогерц», посвященной героиновой эпидемии в Казахстане 90-х9 декабря 2021633
Открыт прием заявок на участие в новой программе школы дизайна Bang Bang Education «Практики кураторства».
Заявки принимаются до 10 января по адресу curating@bangbangeducation.ru. В заявку входит концепция выставки (название, описание, пространство) и мотивационное письмо, в котором заявитель должен написать, почему ему важно пройти обучение и каких целей он хочет достичь.
Победитель конкурса будет объявлен до 19 января, он получит возможность учиться бесплатно.
Занятия программы «Практики кураторства» начнутся 31 января и будут проходить онлайн.
«Мы хотим поддержать тех, кто занимается современным искусством в России. С шестью практикующими региональными кураторами мы сделали онлайн-программу, нацеленную на создание кураторских проектов», — рассказывают продюсеры программы.
Студенты погрузятся в реальную практику под руководством кураторов из разных институций — смогут выбрать свой метод и путь. Пройдут все этапы создания художественного проекта, научатся писать кураторские тексты и продюсировать. Итогом станет личный кураторский проект.
Преподавателями программы будут Елена Ищенко, Миша Гудвин, Ян Посадский, Оксана Будулак, Виталина Стрекалова и Алиса Савицкая.
Подробнее о программе «Практики кураторства» можно узнать на ее странице.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:02«Большую книгу» получил «Филэллин» Леонида Юзефовича
18:10Школа Bang Bang Education запускает кураторскую программу
16:42Stella Art Foundation представит выставку Игоря Самолета
15:53Вышла биография Александра Ведерникова
15:05Начала работу онлайн-галерея актуальной российской фотографии «Эксперимент»
14:37Открыт сбор средств на проект «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР»
12:33Проект Гёте-Института «Data CTRL Centre» завершат кинопоказ и дискуссия
11:44«Винзавод» запустил седьмой сезон «Открытых студий»
11:18Вышел четвертый номер The Garage JournalВсе новости
Фархат Шарипов — о драме «18 килогерц», посвященной героиновой эпидемии в Казахстане 90-х9 декабря 2021633
Вышел русский перевод книги Донны Харауэй «Оставаясь со смутой»9 декабря 2021595
Сокураторы одноименной выставки в центре творческих индустрий «Фабрика» Мария Линд и Андйеас Эйикссон рассказывают о ее концепции9 декабря 2021488
Леонид Федоров выпускает сольный альбом «Последний друг» и рассказывает о нем и о «осовковлении мира»9 декабря 20211195
Александр Кустарев о том, каким путем ближе всего подобраться к новой форме демократии — делиберативной, то есть совещательной, чтобы сменить уставшую от себя партийно-представительную8 декабря 20211489
Линор Горалик расспросила Сергея Сдобнова о его книге «Не вижу текста»8 декабря 20212136
Скрипач Роман Минц о том, что будет на «Возвращении-2022»8 декабря 20211343
О возможности animal gaze в кино7 декабря 20211859
Как учат на культурных лидеров и зачем им развивать резильентность? Рассказывает преподаватель программы UK — Russia Cultural Leadership Academy Люси Шоу7 декабря 20211264
Три дня из будущего в текстах трех авторов7 декабря 20211497
Директор фонда «Крохино» Анор Тукаева о том, кому сегодня нужны руины затопленных храмов6 декабря 20211996
Олег Нестеров рассказывает о пути Альфреда Шнитке и своем новом проекте «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР»6 декабря 20212451