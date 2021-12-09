Stella Art Foundation представит выставку Игоря Самолета

© Предоставлено Stella Art Foundation

24 декабря в выставочном зале Stella Art Foundation в Москве откроется выставка Игоря Самолета «Всё, что мы помним».

Как сообщают организаторы выставки, используя в качестве материала для инсталляций документацию своей каждодневной активности в социальных сетях, автор обращается к темам повседневности, личной и коллективной памяти.

В своем новом проекте Игорь Самолет представляет фантастический городской пейзаж далекого катастрофического будущего. Главный зал фонда превратиться в полуразрушенную руину загадочного культового строения, стоящего посреди замусоренного пустыря. Стены здания покрыты документацией изображений из «историй» автора в социальных сетях — кратковременного формата сообщений, в котором контент живет не больше суток.

Внутри заброшенной «часовни памяти» мы услышим роботизированный речитатив под звук умирающих планет. Текстом к этой песне послужили письма, обнаруженные внутри «капсул памяти», заложенных в конце ХХ века, содержание которых автор собирал в течение последних нескольких лет. В этих записках люди прошлого обращаются к нам настоящим, завидуют нам и фантазируют об утопическом будущем, в котором мы сейчас живем. К этим документам Игорь Самолет добавляет слова своих современников, предложив им представить образ далекого будущего и оставить послание потомкам. Вокруг забытого мемориала валяется разнообразный хлам: вещи, брошенные людьми будущего, словно в спешке покинувшими планету, цифровой мусор и прочие артефакты культа и быта погибших цивилизаций.

Выбирая ироничную форму пост-апокалиптического фикшена, Игорь Самолет с необычайной проницательностью указывает нам на состояние сегодняшнего дня. Работая в рамках документального жанра, средствами фиксации интернет-дневника, автор ищет в моментах личной истории признаки общественных изменений. Подвергая анализу коллективное цифровое тело, художник фиксирует момент перехода того, как событие, важное только для личной истории отдельно взятого человека, вдруг становится важным для многих и оказывается лейтмотивом целого поколения.

Игорь Самолет (р. 1984) окончил в 2013 году Московскую школу фотографии и мультимедиа имени А. Родченко по направлению «проектная фотография». В том же году выпустил фотокнигу «be happy!», которая получила серебряную медаль конкурса German Photobook Award 2014 и была включена в третий том «Истории фотокниг» под редакцией Мартина Парра. Проекты «Пьяные Признания» и «Завтрак для Артема» вошли в шорт-лист премии «Инновация-2018».

Участник грантовой программы Музея современного искусства «Гараж» (2018–2019 и 2019–2020). В 2019 году Игорь Самолет стал лауреатом престижной премии для молодых художников Credit Suisse и Cosmoscow. В 2019 году в Мультимедиа Арт музее, Москва был показан его персональный проект «Энергия ошибки». Участник Уральской индустриальной биеннале 2020 года и многих международных фотофестивалей.

Выставка Игоря Самолета «Всё, что мы помним» в Stella Art Foundation продлится до 27 февраля.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share facebook twitter вконтакте

Ссылки по теме