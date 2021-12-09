Начала работу онлайн-галерея актуальной российской фотографии «Эксперимент»

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Онлайн-галерея актуальной российской фотографии «Эксперимент» проводит первую выставку – «Человеческое состояние» куратора Дарьи Панайотти.
Выставка «Человеческое состояние» доступна на сайте галереи «Эксперимент». Проект ставит вопрос о том, как в фотографии и в тех образах, которые перешли из нее в новые медиа, переосмысляется опыт человеческого и опыт универсальности зрения, с которым фотография на протяжении XX века связывала свою миссию.
На выставке представлены работы фотографов и художников, чьи избранные проекты включены в портфолио галереи «Эксперимент». Отправной точкой создания концепции выставки для куратора стали размышления о том, почему молодые художники сегодня по-прежнему обращаются к фотографии, в чем актуальность ее языка, и какие формы она принимает в мире новых медиа.
На примере 50 произведений выставка демонстрирует, как ее участники работают с фотографией, чтобы передать свой опыт взаимодействия с человеческим, его нехваткой или преодолением — будь то состояние аффекта или откровение бессознательного, томление по целостности или чувство причастности.
Куратор выставки «Человеческое состояние» — историк фотографии, преподаватель Школы НИУ ВШЭ, член College Art Association Дарья Панайотти.
Онлайн-галерея актуальной российской фотографии «Эксперимент» возникла полгода назад в Instagram-формате. 2 декабря галерея запустила собственный сайт experiment.gallery.
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