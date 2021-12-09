Открыт сбор средств на проект «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР»

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Олег Нестеров запустил краудфандинговую кампанию в поддержку своего нового просветительского мультиплатформенного проекта «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР», посвященного феномену советской киномузыки.
Первая часть проекта посвящена Альфреду Шнитке. Цаль кампании, которая проводится на платформе Planeta.ru, — собрать средства на издание двойной виниловой пластинки с киномузыкой композитора.
«Музыки тут будет больше, чем в цифровом релизе. Специальный виниловый ремастеринг, его сделал признанный немецкий мастер реставрации Radu Marinesku. В Германии, на Optimal Media, будет отпечатано всего пятьсот копий, ограниченный тираж, с заводской маркировкой каждого номера. 501-го экземпляра не будет», — говорится в сообщении Олега Нестерова на странице краудфандинговой кампании.
Всего необходимо собрать 500 тысяч рублей, до конца кампании осталоь 83 дня.
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