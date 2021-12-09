Проект Гёте-Института «Data CTRL Centre» завершат кинопоказ и дискуссия

Кадр из фильма «FACE_It! – лицо в эпоху цифровизации» © Gerd Conradt

Гёте-Институт в России представил в 2021 году в четырех городах – Москве, Калининграде, Перми и Нижнем Новгороде – междисциплинарный выставочный проект «Data CTRL Centre», посвященный вопросам медиаграмотности и защиты данных в интернете. Завершающими событиями проекта станут показ фильма «FACE_It! – лицо в эпоху цифровизации» и онлайн-встреча «Не теряя лица: жизнь в цифровую эпоху».

Общий контекст дискуссии задаст фильм «FACE_It! — лицо в эпоху цифровизации» режиссера Герда Конрадта, который до 16 декабря доступен для бесплатного просмотра на платформе Goethe on Demand.

14 декабря в 19:00 состоится онлайн-встреча «Не теряя лица: жизнь в цифровую эпоху», на котором участники обсудят специфику восприятия, понимания и адаптации человека к цифровой среде, высвечивая тему из разных областей художественно-научного знания.

Участники:

Дмитрий Булатов — художник, теоретик искусства, куратор ГМИИ имени А.С. Пушкина (Балтийский филиал), организатор выставочных и издательских проектов в области art&science и новых медиа

— художник, теоретик искусства, куратор ГМИИ имени А.С. Пушкина (Балтийский филиал), организатор выставочных и издательских проектов в области art&science и новых медиа Денис Протопопов — художник и исследователь, работающий на пересечении технологий, медиа, визуальных и перформативных искусств

— художник и исследователь, работающий на пересечении технологий, медиа, визуальных и перформативных искусств Андрей Савченко — ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде / Лаборатория алгоритмов и технологий анализа сетевых структур



Модератор встречи — Ника Костенко, декан факультета социологии Европейского университета, доцент факультета социологии, соруководитель образовательной программы ПАНДАН

Вопросы для обсуждения:

Кому принадлежит лицо, ставшее кодом после оцифровки, и — шире — наши данные?

Что происходит с нашими данными, когда мы делаем выбор в пользу удобных технологий?

Возможно ли, что в будущем ситуация будет развиваться по другому сценарию, а наши предсказания будущего окажутся неверными?

Как сделать так, чтобы новые технологии работали на нас, как общество?

На что новые технологии неспособны?



Подключиться к дискуссии можно бесплатно по предварительной регистрации.

«Data CTRL Centre» — проект Гёте-Института, посвященный медиаграмотности и защите данных в интернете. Его задача — побудить людей изменить свое отношение к персональным данным, конфиденциальным сведениям и любой другой информации в сети.







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