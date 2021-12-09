Проект Гёте-Института «Data CTRL Centre» завершат кинопоказ и дискуссия

Радость есть
Леонид Федоров выпускает сольный альбом «Последний друг» и рассказывает о нем и о «осовковлении мира»9 декабря 2021190
Гёте-Институт в России представил в 2021 году в четырех городах – Москве, Калининграде, Перми и Нижнем Новгороде – междисциплинарный выставочный проект «Data CTRL Centre», посвященный вопросам медиаграмотности и защиты данных в интернете. Завершающими событиями проекта станут показ фильма «FACE_It! – лицо в эпоху цифровизации» и онлайн-встреча «Не теряя лица: жизнь в цифровую эпоху».
Общий контекст дискуссии задаст фильм «FACE_It! — лицо в эпоху цифровизации» режиссера Герда Конрадта, который до 16 декабря доступен для бесплатного просмотра на платформе Goethe on Demand.
14 декабря в 19:00 состоится онлайн-встреча «Не теряя лица: жизнь в цифровую эпоху», на котором участники обсудят специфику восприятия, понимания и адаптации человека к цифровой среде, высвечивая тему из разных областей художественно-научного знания.
Участники:
Модератор встречи — Ника Костенко, декан факультета социологии Европейского университета, доцент факультета социологии, соруководитель образовательной программы ПАНДАН
Вопросы для обсуждения:
Подключиться к дискуссии можно бесплатно по предварительной регистрации.
«Data CTRL Centre» — проект Гёте-Института, посвященный медиаграмотности и защите данных в интернете. Его задача — побудить людей изменить свое отношение к персональным данным, конфиденциальным сведениям и любой другой информации в сети.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
15:05Начала работу онлайн-галерея актуальной российской фотографии «Эксперимент»
14:37Открыт сбор средств на проект «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР»
12:33Проект Гёте-Института «Data CTRL Centre» завершат кинопоказ и дискуссия
11:44«Винзавод» запустил седьмой сезон «Открытых студий»
11:18Вышел четвертый номер The Garage Journal
Вчера
18:51На «Фабрике» открывается выставка о телепрограммах для детей
16:46Музей музыки возрождает фестиваль «Альтернатива»
16:22Jager Music Awards 2021 вручат в Москве
15:07Театр «Современник» запускает собственный киноклубВсе новости
Леонид Федоров выпускает сольный альбом «Последний друг» и рассказывает о нем и о «осовковлении мира»9 декабря 2021190
Александр Кустарев о том, каким путем ближе всего подобраться к новой форме демократии — делиберативной, то есть совещательной, чтобы сменить уставшую от себя партийно-представительную8 декабря 20211197
Линор Горалик расспросила Сергея Сдобнова о его книге «Не вижу текста»8 декабря 20211651
Скрипач Роман Минц о том, что будет на «Возвращении-2022»8 декабря 20211033
О возможности animal gaze в кино7 декабря 20211621
Как учат на культурных лидеров и зачем им развивать резильентность? Рассказывает преподаватель программы UK — Russia Cultural Leadership Academy Люси Шоу7 декабря 20211031
Три дня из будущего в текстах трех авторов7 декабря 20211326
Директор фонда «Крохино» Анор Тукаева о том, кому сегодня нужны руины затопленных храмов6 декабря 20211831
Олег Нестеров рассказывает о пути Альфреда Шнитке и своем новом проекте «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР»6 декабря 20212256
Разговор с продюсером Еленой Харакидзян6 декабря 20212181
Герман Преображенский о сибирском искусстве и пересечениях искусства и жизни (с нойзом и видео!)3 декабря 20213553
«Прошлой ночью в Сохо» как аттестат режиссерской незрелости3 декабря 20214303