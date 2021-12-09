«Винзавод» запустил седьмой сезон «Открытых студий»

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8 декабря начался седьмой сезон проекта «Открытые студии» Центра современного искусства «Винзавод». Участниками нового сезона стали десять молодых авторов.
Как сообщает пресс-служба ЦСИ «Винзавод», посещать лекции, проводить мастер-классы, участвовать в специальных мероприятиях и создавать работы, задуманные в рамках проекта, будут Юля Скромная, Михаил Рубанков, Сергей Карев, Виктор Жданов, Катя Гранова, Дарья Головкова, Евгения Войнар, Сергей Бояринцев, Жанар Берекетова и Анастасия Антипова.
Тьютор седьмого сезона «Открытых студий» — куратор, преподаватель, заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства (ММОМА), куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.
«Я считаю особенно важным дискуссионный формат в виде регулярных выступлений участников друг перед другом. С одной стороны, художники приобретают навык рассказывать о своих проектах, с другой стороны, они учатся слушать своих коллег по цеху. Этот формат позволяет также отслеживать развитие проекта в перспективе, — рассказывает о программе сезона Алексей Масляев. —Предполагается, что художники регулярно рассказывают, чем они в настоящий момент занимаются. Таким образом, можно понять, куда художник движется, как он мыслит — сам тип мышления автора. И это в свою очередь связано с исследовательской методологией. Интересно посмотреть, насколько она пересекается с методологией научной. Можем ли мы вообще говорить о научности художественного метода? Либо же это просто спекуляция? И если так, то должна ли эта спекулятивность быть предъявлена зрителю?».
В экспертный совет седьмого сезона «Открытых студий» вошли: куратор Ольга Профатило, куратор Алексей Масляев, искусствовед Борис Клюшников, художественный критик Сергей Гуськов, куратор Андрей Паршиков и основательница ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко.
Проект «Открытые студии» нацелен на профессиональную поддержку молодых художников, он объединяет принципы мастерской, резиденции и арт-школы на базе ЦСИ «Винзавод». Важной составляющей проекта является образовательное направление, а также возможность работы с тьютором, получение личных профессиональных консультаций, участие в коллективных проектах, artist talk и мастер-классах.
За шесть сезонов выпускниками «Открытых студий» стали более 60 художников.
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