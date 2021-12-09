Вышел четвертый номер The Garage Journal

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На сайте научного журнала «The Garage Journal: исследования в области искусства, музеев и культуры» появился четвертый выпуск.
Редакторами выпуска выступили Евгения Звонкина и Луиза Сантуш, его тема: «В музей и из него: новые маршруты движущегося изображения».
В четвертом номере The Garage Journal собраны работы, посвященные взаимоотношениям между движущимся изображением и музеем. Исследуются процессы взаимообогащения и взаимовлияния кинематографа, видеоискусства и кураторства. Анализируя эти сложные отношения, авторы ставят под сомнение традиционные догмы и открывают пространство дискурса, в котором сосуществуют схожие и противоположные мнения.
Скачать новый номер The Garage Journal в формате PDF можно на сайте журнала.
Кроме того, вышел новый выпуск подкаста, приуроченный к четвертому номеру The Garage Journal и посвященный экспонированию движущихся изображений. Киноведы и искусствоведы Ада Акерман, Антонио Сомаини и Поль Штульман вместе с модератором беседы Евгенией Звонкиной рассуждают о том, как выставочное пространство и кинематограф организуют (или наоборот) тела и внимание посетителей, как они создают сенсорное и чувственное взаимоотношения со зрителями и тем самым продлевают и изменяют их восприятие аудиовизуальных произведений.
Подкаст записан на французском языке.
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