Театр «Современник» запускает собственный киноклуб

© Предоставлено пресс-службой театра «Современник»

16 и 18 декабря пройдут первые показы киноклуба Colosseum московского театра «Современник».

Как сообщает пресс-служба театра, название проекта отсылает к прошлому «Современника»: до того, как театр получил здание с античными колоннами на Чистопрудном бульваре, здесь располагался кинотеатр «Колизей».

Главная задача киноклуба Colosseum — создать особое пространство, где современники смогут обмениваться своими кино-откровениями. В первом сезоне киноклуб представит две независимых рубрики — «Cовременность» и «Эксперимент».

Кураторами направления «Современность» станут наши современники, выдающиеся деятели искусства и науки, журналисты и исследователи современности, свободные художники и представители больших институций.

Программу рубрики «Эксперимент» формирует куратор проекта Colosseum Владимир Надеин — он представит самое радикальное, молодое, актуальное кино со всего мира.

Площадкой киноклуба станет Другая сцена театра «Современник». Первый показ в пройдет 16 декабря в 19:30. Режиссер Екатерина Муромцева покажет шесть отечественных короткометражных фильмов.

18 декабря в 17:00 художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков представит фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах» (1971), а в 19:00 Владимир Надеин познакомит зрителей с молодым режиссером Виталием Акимовым и его картиной «Мальчик».

Вход на показы киноклуба бесплатный по предварительной регистрации.







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