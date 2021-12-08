Театр «Современник» запускает собственный киноклуб

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16 и 18 декабря пройдут первые показы киноклуба Colosseum московского театра «Современник».
Как сообщает пресс-служба театра, название проекта отсылает к прошлому «Современника»: до того, как театр получил здание с античными колоннами на Чистопрудном бульваре, здесь располагался кинотеатр «Колизей».
Главная задача киноклуба Colosseum — создать особое пространство, где современники смогут обмениваться своими кино-откровениями. В первом сезоне киноклуб представит две независимых рубрики — «Cовременность» и «Эксперимент».
Кураторами направления «Современность» станут наши современники, выдающиеся деятели искусства и науки, журналисты и исследователи современности, свободные художники и представители больших институций.
Программу рубрики «Эксперимент» формирует куратор проекта Colosseum Владимир Надеин — он представит самое радикальное, молодое, актуальное кино со всего мира.
Площадкой киноклуба станет Другая сцена театра «Современник». Первый показ в пройдет 16 декабря в 19:30. Режиссер Екатерина Муромцева покажет шесть отечественных короткометражных фильмов.
18 декабря в 17:00 художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков представит фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах» (1971), а в 19:00 Владимир Надеин познакомит зрителей с молодым режиссером Виталием Акимовым и его картиной «Мальчик».
Вход на показы киноклуба бесплатный по предварительной регистрации.
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