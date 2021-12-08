Объявлены даты проведения Московского международного кинфестиваля

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Сегодня, 8 декабря, организаторы 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) объявили даты его проведения. Фестиваль пройдет с 21 по 28 апреля 2022 года.
Как сообщает пресс-служба ММКФ, прием заявок на участие в конкурсных программах начинается 13 декабря.
Программныдиректором ММКФ назначен член отборочной комиссии фестиваля, киновед и режиссер-документалист Петр Шепотинник.
«Сейчас еще рано загадывать, каким будет предстоящий фестиваль, любая сводка новостей способна опровергнуть любые заманчивые планы. А этих планов — очень много, — говорит Петр Шепотинник. — Любой кинофестиваль — это словно фильм, и чем рискованней, неожиданней для зрителя и журналистов будут лабиринты его сюжетов, тем крупнее его выигрыш».
Петр Шепотинник работает на ММКФ с 1999 года. Его авторская программа «Восемь с половиной фильмов», которая существует уже 21 год, заложила концептуальные основы киноведческого кураторства. В разное время ее участниками становились братья Дарденны, Шмуэль Маоз, Иштван Сабо, Альберт Серра, Филипп Грёнинг, Амос Коллек, Харви Кейтел, Нури Бильге Джейлан и многие другие кинематографисты.
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