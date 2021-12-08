Международный фестиваль современного танца начинается в Екатеринбурге

Сцена из спектакля «Я – чайка» («Эксцентрик-балет Сергея Смирнова») © Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Сегодня, 8 декабря, в Екатеринбурге открывается X Международный фестиваль современного танца «На грани». В нем примут участие 13 танцевальных компаний из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Омска, Калуги, а также из европейских стран.

Площадками фестиваля станут две сцены Свердловского театра музыкальной комедии, театр балета «Щелкунчик» и концертный зал «Синара Центра».

Программа фестиваля приводится на сайте Свердловского театра музыкальной комедии. До 12 декабря зрители увидят 19 спектаклей, в том числе 13 премьер.

Фестиваль откроет первый показ данс-спектакля «Я — чайка» танцевального коллектива «Эксцентрик-балет Сергея Смирнова» и новые работы театра «Провинциальные танцы». Премьеры также покажут театр «Балет Евгения Панфилова», Челябинский театр современного танца, эстонская труппа Fine5 Dance Theatre, театр танца «нОга» из Омска, екатеринбургские танцевальные коллективы «Окоём» и «Фора», молодые хореографы Челябинска.

По традиции в программу включены спектакли известных зарубежных хореографов, выбравших для создания своих работ российские труппы: «Головокружение» Клода Брюмашона (театр «Балет Евгения Панфилова»), «Союз» Омара Ражехa («Инновационный театр балета») и лауреат премии «Золотая маска» — спектакль «Все пути ведут на Север» Карин Понтьес (театр «Балет Москва»).

Кроме того, танцевальные миниатюры представят студенты и выпускники Гуманитарного университета, молодые постановщики из круга Театра-студии современной хореографии Ирины Афониной и Игоря Шегая и театра «Щелкунчик».

В офф-программе фестиваля ежедневные обсуждения, дискуссионный клуб «На грани», встречи с хореографами, фотовыставка и специальные проекты.

Десятый Международный фестиваль «На грани» посвящен памяти Михаила Вячеславовича Сафронова, который 20 лет стоял во главе Свердловской музкомедии.

«Этот фестиваль все мы посвящаем и проводим с мыслью о человеке, без которого он не мог бы существовать столько лет, начиная с 2008 года, — говорит арт-директор фестиваля «На грани» Лариса Барыкина. — Легендарный Михаил Сафронов своей энергией и статусом, своим вниманием и любопытством, наконец, уважением к виду искусства, в сущности смежному с тем, чем он занимался всю жизнь, сумел дать фестивалю мощнейшее ускорение на долгие годы. Моя безмерная благодарность этому человеку».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Губернатора Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области и Союза театральных деятелей РФ







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