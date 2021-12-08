В ДК Рассвет представят «Разговорник новой реальности»

© Individuum

13 декабря в московском пространстве ДК Рассвет издательство Individuum проведет презентацию сборника под редакцией Полины Аронсон «Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности».

Начало в 19:30, вход бесплатный по регистрации.

В презентации примут участие:

Полина Аронсон, социолог, журналист, автор книги «Любовь: сделай сам. Как мы стали менеджерами своих чувств»

Марина Травкова, семейный психолог, автор книги «Неверность»

Илья Будрайтскис, политический теоретик, преподаватель Московской Высшей Школы Социальных и Экономических Наук (Шанинки)

Феликс Сандалов, главный редактор издательства Individuum



Что имеет в виду студентка, говоря, что преподаватель ее «харассит»? Что подразумевает подписчица фейсбучной группы самопомощи, когда пишет, что у нее были «токсичные родители» или «отношения с абьюзером»? Как описывает свою «депру» менеджер по продажам? Почему мы так боимся «стресса» и «выгорания»? И откуда берется «ресурс»?

То, что социологи, антропологи, филологи и культурологи нащупывали в научных журналах и на конференциях, внезапно стало очевидно всем, кто хотя бы иногда заходит в фейсбук: на постсоветском русскоязычном пространстве созрел новый язык разговора о чувствах.

«Разговорник новой реальности» под редакцией Полины Аронсон — это попытка собрать и описать значения основных понятий этого нового языка. Составленный трудами более 20 авторов, он не претендует на объективность и всеохватность. Его задача — уловить в «шуме времени» новые ноты и разобраться в их происхождении и звучании, предлагая интерпретации с позиций социологии, культурологии, психологии и журналистики.

Одну из глав сборника «Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности» можно прочитать здесь.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU