В ДК Рассвет представят «Разговорник новой реальности»

Делиберация и демократия
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13 декабря в московском пространстве ДК Рассвет издательство Individuum проведет презентацию сборника под редакцией Полины Аронсон «Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности».
Начало в 19:30, вход бесплатный по регистрации.
В презентации примут участие:
Что имеет в виду студентка, говоря, что преподаватель ее «харассит»? Что подразумевает подписчица фейсбучной группы самопомощи, когда пишет, что у нее были «токсичные родители» или «отношения с абьюзером»? Как описывает свою «депру» менеджер по продажам? Почему мы так боимся «стресса» и «выгорания»? И откуда берется «ресурс»?
То, что социологи, антропологи, филологи и культурологи нащупывали в научных журналах и на конференциях, внезапно стало очевидно всем, кто хотя бы иногда заходит в фейсбук: на постсоветском русскоязычном пространстве созрел новый язык разговора о чувствах.
«Разговорник новой реальности» под редакцией Полины Аронсон — это попытка собрать и описать значения основных понятий этого нового языка. Составленный трудами более 20 авторов, он не претендует на объективность и всеохватность. Его задача — уловить в «шуме времени» новые ноты и разобраться в их происхождении и звучании, предлагая интерпретации с позиций социологии, культурологии, психологии и журналистики.
Одну из глав сборника «Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности» можно прочитать здесь.
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