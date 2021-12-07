Международный фестиваль комиксов пройдет в Москве

© «КомМиссия-2021»

10 декабря в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ) откроется Московский международный фестиваль комиксов «КомМиссия-2021».

Как сообщают организаторы, тема фестиваля в этом году — мифотворчество. В программе возвращение легендарной птицы Гамаюн на родину, фестиваль в фестивале, посвященный японской культуре, и Вселенский конвент мифических существ — слет комиксистов и их персонажей с самыми честными выборами из всех возможных.

10 декабря фестиваль откроется четырьмя выставками. Ретроспективный проект «Комикс-идентификация: 1986–1999» представит пионер постсоветского комикса Алексей Иорш, в экспозицию «КомМиссия-2021. Лучшее за год» войдут 50 работ шорт-лист фестивального конкурса, на выставке «Литературная карта России в комиксах» будут представлены мифы и истории о писателях и их героях из разных уголков страны, пришедшие на открытие художники получат возможность внести свой вклад в создание арт-объекта «Дикая стена».

Главную выставку «Вселенский конвент мифических существ» откроют авторской экскурсией директор фестиваля Алим Велитов и его детище — супергерой из российской глубинки по имени Суперваленок.

Второй день фестиваля, 11 декабря, посвящен Японии. Его откроет издатель и креативный директор фестиваля «Матрешка-сан» Александр Дворянкин, также среди участников программы студенты Школы востоковедения НИУ ВШЭ, музыковеды Наталия Меркулова и Людмила Ребрина.

В программе 12 декабря «Парад авторов», на котором можно будет познакомиться с известными и начинающими комиксистами, и узнать обо всех новинках жанра.

К дискуссии о судьбах мифа в XXI веке присоединится генеральный продюсер ТНТ и креативный продюсер Storyworld Entertainment Александр Дулерайн. Во время главного перформанса — «Вселенского конвента мифических существ» — художники отпразднуют комиксный Новый год и определят путем магического жребия главный символ 2022 года. Проведет церемонию литературный критик и редактор Александр Гаврилов.

Фестиваль завершится награждением победителей и музыкальной вечеринкой в фойе РГБМ.

Полностью программа фестиваля «КомМиссия-2021» опубликована на его странице «ВКонтакте».







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