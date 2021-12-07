Международный фестиваль комиксов пройдет в Москве

Взгляд коровы, взгляд на корову
О возможности animal gaze в кино7 декабря 2021456
10 декабря в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ) откроется Московский международный фестиваль комиксов «КомМиссия-2021».
Как сообщают организаторы, тема фестиваля в этом году — мифотворчество. В программе возвращение легендарной птицы Гамаюн на родину, фестиваль в фестивале, посвященный японской культуре, и Вселенский конвент мифических существ — слет комиксистов и их персонажей с самыми честными выборами из всех возможных.
10 декабря фестиваль откроется четырьмя выставками. Ретроспективный проект «Комикс-идентификация: 1986–1999» представит пионер постсоветского комикса Алексей Иорш, в экспозицию «КомМиссия-2021. Лучшее за год» войдут 50 работ шорт-лист фестивального конкурса, на выставке «Литературная карта России в комиксах» будут представлены мифы и истории о писателях и их героях из разных уголков страны, пришедшие на открытие художники получат возможность внести свой вклад в создание арт-объекта «Дикая стена».
Главную выставку «Вселенский конвент мифических существ» откроют авторской экскурсией директор фестиваля Алим Велитов и его детище — супергерой из российской глубинки по имени Суперваленок.
Второй день фестиваля, 11 декабря, посвящен Японии. Его откроет издатель и креативный директор фестиваля «Матрешка-сан» Александр Дворянкин, также среди участников программы студенты Школы востоковедения НИУ ВШЭ, музыковеды Наталия Меркулова и Людмила Ребрина.
В программе 12 декабря «Парад авторов», на котором можно будет познакомиться с известными и начинающими комиксистами, и узнать обо всех новинках жанра.
К дискуссии о судьбах мифа в XXI веке присоединится генеральный продюсер ТНТ и креативный продюсер Storyworld Entertainment Александр Дулерайн. Во время главного перформанса — «Вселенского конвента мифических существ» — художники отпразднуют комиксный Новый год и определят путем магического жребия главный символ 2022 года. Проведет церемонию литературный критик и редактор Александр Гаврилов.
Фестиваль завершится награждением победителей и музыкальной вечеринкой в фойе РГБМ.
Полностью программа фестиваля «КомМиссия-2021» опубликована на его странице «ВКонтакте».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:22Награждены победители фестиваля «Мир знаний»
17:06В Еврейском музее представят билингвальный поэтический журнал «PM» (Poetry Magazine)
16:07Продлен срок приема заявок на конкурс «Региональное кино России»
15:53Международный фестиваль комиксов пройдет в Москве
13:53Некрасовка и «Современник» отметят юбилей Некрасова
13:41В «Гоголь-центре» откроется выставка Александра Бродского
12:39Премьера обновленной оперы «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр» пройдет в Центре Вознесенского
11:32Фильм «Разжимая кулаки» вошел в оскаровский лонг-лист
6 декабря 2021
18:48Умер Слава ЛёнВсе новости
О возможности animal gaze в кино7 декабря 2021456
Как учат на культурных лидеров и зачем им развивать резильентность? Рассказывает преподаватель школы Cultural Leadership Academy Люси Шоу7 декабря 2021560
Три дня из будущего в текстах трех авторов7 декабря 2021484
Директор фонда «Крохино» Анор Тукаева о том, кому сегодня нужны руины затопленных храмов6 декабря 20211052
Олег Нестеров рассказывает о пути Альфреда Шнитке и своем новом проекте «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР»6 декабря 20211426
Разговор с продюсером Еленой Харакидзян6 декабря 20211387
Герман Преображенский о сибирском искусстве и пересечениях искусства и жизни (с нойзом и видео!)3 декабря 20212820
«Прошлой ночью в Сохо» как аттестат режиссерской незрелости3 декабря 20213614
Александр А. Бурганов вспоминает «Бесконечность» Таира Салахова3 декабря 20212687
От частных «мы» (про себя и ребенка, себя и партнера) до «мы» в публицистических колонках, отвечающих за целый класс. Что не так с этим местоимением? И куда и зачем в нем прячется «я»? Текст Анастасии Семенович2 декабря 20213598
Психолог Елизавета Великодворская объясняет, какие опасности подстерегают человека за формулой «быть в ресурсе». Глава из книги под редакцией Полины Аронсон «Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности»2 декабря 20213601
Группа «9 марта» проводит вторую выставку социально чувствительного ювелирного искусства1 декабря 20213741