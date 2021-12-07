В «Гоголь-центре» откроется выставка Александра Бродского

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10 декабря в московском театре «Гоголь-центр» начнет работу выставка архитектора и художника Александра Бродского «Вещественные доказательства».
Как сообщают организаторы выставки, на ней будут представлены новые объекты и графические сюиты Александра Бродского. Они разместятся в фойе «Гоголь-центра» у входа в Большой зал, дополненное антресолью и маленьким фанерным амфитеатром.
Выставка проводится в рамках программы «Гоголь-арт». Куратор направления «Гоголь-арт» — искусствовед Евгения Гершкович.
Александр Бродский (р. 1955) окончил Московский архитектурный институт (1978), в 1972–1992 годах работал совместно с Ильей Уткиным, в 2000 году основал собственное архитектурное бюро.
Самые известные проекты Бродского-архитектора — летний ресторан «95°» на берегу Клязьминского водохранилища, в Бухте Радости, «Ротонда» в арт-парке «Никола-Ленивец» под Калугой, архитектурное решение парка «Веретьево» и музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Петербурге. Среди самых известных выставок Бродского-художника «Утопическая канализация», «Кома», «Футурофобия», «Точка схода».
В 2006 году проект Бродского «Населенный пункт: несколько эпизодов из жизни любимого города, рассказанные архитектором» представлял Россию на X Венецианской биеннале. В 2011 году Бродскому была присуждена премия «Инновация» за инсталляцию «Цистерна».
Выставка Александра Бродского «Вещественные доказательства» в «Гоголь-центре» продлится до 23 января.
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