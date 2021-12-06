 
17:55 6 декабря 2021Новости
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В Москве открылся Дом культуры «ГЭС-2»

News_detailed_picture© Глеб Леонов

4 декабря состоялось открытие Дома культуры «ГЭС-2» – нового культурного пространства в здании бывшей городской электростанции на Болотной набережной в центре Москве.

Как сообщает сайт фонда V-A-C, Дом культуры «ГЭС-2» работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход бесплатный. Временно — по регистрации и с QR-кодом.

Дом культуры «ГЭС-2» занимает здание бывшей городской электростанции 1907 года постройки. Фонд V-A-C приобрел его в 2015 году и предложил архитектурному бюро Renzo Piano Building Workshop разработать проект реконструкции, в основу которого легло намерение максимально сохранить исторический облик здания и превратить его в новую городскую культурную площадку.

В «ГЭС-2» есть выставочные залы, библиотека, кинотеатр и концертный зал, мастерские, студии и резиденции художников, магазины, ресторан и кафе, детская площадка и аудитории для публичных и просветительских мероприятий. Задача Дома культуры — познакомить людей с современным искусством и привлечь их к активному участию в культурных процессах.

Программа Дома культуры «ГЭС-2» на ближайшие годы состоит из нескольких сезонов и посвящена трансформации, которую пережила российская культура за последние три десятилетия.

Первый сезон Дома культуры «ГЭС-2» называется «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?». Он продлится до 13 марта 2022 года и включает в себя три основных проекта — масштабный перформанс «"Санта-Барбара". Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона», групповую выставку «В Москву! В Москву! В Москву!» и многоформатный проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях».



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