СК проверит Оксимирона и Noize MC по фейковому доносу

Главное следственное управление Следственного комитета РФ проверит деятельность Noize MC и Oxxxymiron и даст ей правовую оценку по обращению «группы патриотов», которое, по всей видимости, представляет собой интернет-шутку.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной "группы патриотов". В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, главу СК просят проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ, опубликованном на его сайте днем 5 декабря.

По мнению авторов обращения, отметили в пресс-службе, Noize MC и Oxxxymiron в своем творчестве «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

Сообщение заканчивается словами: «А.И. Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и дать соответствующую правовую оценку».

В то же время единственным источником, в котором упоминаются претензии, изложенные в обращеним, является запись пользователя «Живого Журнала» Дмитрия Якушева от 2 декабря. На это обратила внимание «Медуза»*.

Вечером 5 декабря Якушев написал: «Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время».



*Внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента







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