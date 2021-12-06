СК проверит Оксимирона и Noize MC по фейковому доносу

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Главное следственное управление Следственного комитета РФ проверит деятельность Noize MC и Oxxxymiron и даст ей правовую оценку по обращению «группы патриотов», которое, по всей видимости, представляет собой интернет-шутку.
«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной "группы патриотов". В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, главу СК просят проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ, опубликованном на его сайте днем 5 декабря.
По мнению авторов обращения, отметили в пресс-службе, Noize MC и Oxxxymiron в своем творчестве «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».
Сообщение заканчивается словами: «А.И. Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и дать соответствующую правовую оценку».
В то же время единственным источником, в котором упоминаются претензии, изложенные в обращеним, является запись пользователя «Живого Журнала» Дмитрия Якушева от 2 декабря. На это обратила внимание «Медуза»*.
Вечером 5 декабря Якушев написал: «Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время».
*Внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
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