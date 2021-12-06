Яндекс.Музыка подвела итоги 2021 года

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Сегодня, 6 декабря, сервис Яндекс.Музыка опубликовал сводные данные о предпочтениях своих пользователей в 2021 году. Самой популярной артисткой стала Мари Краймбрери, самым популярным артистом – Моргенштерн, самой популярной группой – Artik & Asti.
Как сообщает пресс-служба Яндекс.Музыки, самым прослушиваемым трекок 2021 года стала «Птичка» рэп-дуэта HammAli & Navai, чаще всего пользователи делились треком The Kiffness «Alugalug Cat», созданным из тиктока, в котором кот 15 секунд следит за хозяином и мелодично мяукает.
Главным фрешменом — новым и самым быстрорастущим по прослушиваниям артистом — стала тиктокерша и исполнительница хита «Стеклянная» GUMA, самой популярной аудиокнигой — «Дюна» Фрэнка Герберта.
«Многим этот год запомнится долгожданными возвращениями любимых артистов, — отметили в пресс-службе. — Двоим удалось в рекордные сроки попасть в чарт со всеми треками альбома: Земфира с первым за 8 лет альбомом "Бордерлайн" и Oxxxymiron с альбомом "Красота и уродство", все треки из которого заняли верхние строчки чарта Яндекс.Музыки в течение 10 часов после релиза».
В числе трендов года редакция Яндекс.Музыки назвала «утяжеление» музыки, которое прослеживается в новых треках Моргенштерна, Mary Gu, Хаски и Loquiemean и рост популярности фонк-рэпа — андеграундного поджанра хип-хопа, для которого характерны тяжелые глубокие басы и умышленно «испорченный» звук.
Кроме того, в этом году впервые на рейтинги стримингов повлияло «Евровидение»: песни победителей конкурса, группы Måneskin, в течение нескольких месяцев занимали лидирующие позиции в чарта.
Полностью итоги года по версии Яндекс.Музыки приводятся на сайте сервиса.
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