Фильм-концерт Gorillaz покажут в 70 городах России

8 декабря во всем мире выходит в прокат «Gorillaz: Song Machine. Live из Конга» — новый фильм-концерт виртуальной группы Gorillaz. В кинотеатрах более чем 70 российских городов показы организуют арт-объединение CoolCoonnections и Trafalgar Releasing.

Как сообщает сайт CoolCoonnections, 153-минутный фильм-концерт, созданный режиссером Джеком Дэвисом, состоит из двух частей: перед концертом зрители увидят часовую шоу-программу и эксклюзивные съемки из-за кулис.

«Фильм объединяет захватывающее живое выступление и визуальные эффекты от Джейми Хьюлетта и включает в себя как новейшие песни из проекта "Song Machine", так и классические хиты из предыдущих альбомов группы», — говорится в сообщении.

«Великолепная четверка (гитарист Нудл, басист Мёрдок Никкалс, барабанщик Рассел Хоббс и фронтмен 2D) в компании Дэймона Албарна и остальных реальных участников Gorillaz, а также группы избранных артистов впервые с 2018 года выступает вживую».

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.







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