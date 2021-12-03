Garage Screen Film Festival едет в Ижевск и Алматы

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Музей современного искусства «Гараж» впервые проводит в Ижевске кинофестиваль Garage Screen Film Festival. Также фестиваль в третий раз пройдет в Алматы.
Как сообщает пресс-служба музея «Гараж», в Ижевске показы Garage Screen Film Festival пройдут с 3 по 12 декабря в Центре современной драматургии и режиссуры и Культурном центре.
По случаю открытия фестиваля 4 декабря в баре «Свет» состоится диско-вечеринка, вдохновленная эстетикой одного из фильмов программы, «Париж горит». Хедлайнером вечеринки станет известный ижевский музыкант и диджей Денис Рябов, его поддержат местные диджеи и музыкальные диггеры Shimmer, Chak-Chak Boy и Maxou, выступит с перформансом специальный гость — Кира К.
В рамках публичной программы запланированы дискуссии и лекция, поддерживающие линию фестиваля.
С 6 по 12 декабря Garage Screen Film Festival пройдет в Алматы. Площадками фестивальных показов станут кинотеатры Kinopark и IMAX 11 Esentai.
Кроме того, организаторы подготовили публичную программу. 11 декабря в пространстве Tselinny Temporary состоится иммерсивный перформанс «Я = Ты», подготовленный артистами инклюзивного театра «Действие буквально». Вторая
часть публичной программы пройдет в формате онлайн-подкастов: три больших эпизода будут записаны при участии приглашенных гостей, которые обсудят главные темы кинофестиваля — миграцию, новую этику и расширение театрально-художественной практики и видимости особых актеров.
Ежегодный фестиваль Garage Screen Film Festival проходит в сотрудничестве с культурными институциями в городах России и стран СНГ. Показы GSFF 2021 уже прошли в Центре современного искусства в Ташкенте, пространстве ololo в Бишкеке, Центре современного искусства «Типография» в Краснодаре, Центре современной культуры «Смена» в Казани, Центре современной культуры «Рельсы» в Твери, Центре наблюдений и исследования современного искусства «Артсерватория» (Хабаровск).
В этом году программа фестиваля посвящена этике и политике инклюзии — практике, играющей важнейшую роль в работе музея «Гараж». Фильмы программы этого года рассказывают об «исключенных» сообществах — людях с миграционным опытом, ЛГБТК+, людях с инвалидностью.
Среди фильмов программы независимая документальная картина «Париж горит» Дженни Ливингстон о квир-сообществе и культуре вогинга в Нью-Йорке 1980-х, киноэссе «Кодекс фриков» Саломе Часнофф об истории репрезентации инвалидности в голливудском кинематографе, документальная драма «Море в огне» Джанфранко Рози, которая рассказывает о мигрантском кризисе на примере итальянского острова Лампедуза.
Номинированный на премию «Оскар» «Звук металла» Дариуса Мардера — история барабанщика, теряющего слух, сербский «Оазис» Ивана Икича — универсальная любовная трагедия, которая разворачивается в интернате для подростков с особенностями развития.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. В некоторых случаях фильм сопровождены тифлокомментарием для незрячих и слабовидящих людей.
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