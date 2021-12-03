Умерла Нина Ургант

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Сегодня, 3 декабря, в Петербурге в возрасте 92 лет умерла актриса театра и кино Нина Ургант.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.
Нина Николаевна Ургант родилась в 1929 году в Луге Ленинградской области, в 1953 году окончила Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского и была принята в труппу Академического театра имени Ф. Волкова в Ярославле.
В 1954 году стала актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, на сцене которого исполнила около двадцати ролей, в том числе в спектаклях «В добрый час» (1955), «Первая весна» (1956), «Поднятая целина» (1957), «Проводы белых ночей» (1961), «Один год» (1961).
С 1962 года служила в Ленинградском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина (Александринский театр), где сыграла около тридцати ролей в таких спектаклях, как «Перед заходом солнца» (1963), «Встреча»(1964), «Дело, которому ты служишь»(1967), «Вишневый сад» (1972), «Из записок Лопатина» (1975), «Беседы с Сократом» (1976), «Торможение в небесах» (1988) и «Гамлет» (1992).
В фильмографии актрисы более пятидесяти ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Вступление» (1962, специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля) Игоря Таланкина, «Я родом из детства» (1966) и «Сыновья уходят в бой» (1969) Виктора Турова, «Белорусский вокзал» (1970) Андрея Смирнова.
Лауреат государственных и профессиональных наград, народная артистка РСФСР (1974).
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