Еврейский музей запускает «Моцаш»

4 декабря в Еврейском музее и центре толерантности в Москве открывается новый специальный проект «Моцаш».

«В зимний период после Шаббата музей будет открываться в субботу со специальной программой для посетителей: в нее войдут экскурсии и события для всей семьи, поп-ап сеты от кафе "Ришон", а также концерты современных исполнителей из Израиля, России и других стран», — говорится в сообщении на сайте Еврейского музея.

Первый «Моцаш» посвящен празднику Хануки. Хедлайнером программы станет Max Schreiber — тель-авивский продюсер, резидент лейбла Confused Machines, известный по участию в пост-панк-группе Mujahideen и электронному проекту Mule Driver.

В Еврейском музее Max Schreiber представит живую эмбиент-импровизацию, основанную на работе со старыми аналоговыми синтезаторами и драм-машинами.

Также в программе посещение основной экспозиции и временных выставок, в том числе «Снег на траве» Франчески Ярбусовой и Юрия Норштейна и «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства», экскурсионная и семейная программы, построенные вокруг истории и традиций Хануки, и ужин в кафе «Ришон» со специальным сет-меню от шеф-повара.







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