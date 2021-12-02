В Никола-Ленивце на Масленицу сожгут 23-метровую Вавилонскую башню

© Екатерина Полякова

6 марта 2022 года на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» у деревни Никола-Ленивец Калужской области будет сожжен арт-объект «Вавилонская башня» высотой 23 м, созданный по проекту архитектора Екатерины Поляковой.

Как сообщают организаторы Масленицы, проект был выбран по итогам открытого международного конкурса.

Башня будет построена из бруса, бревен, хвороста и сена. В течении нескольких месяцев над ней будет работать команда из 16 человек.

«Так сложилось, что та самая вавилонская башня так и не была доделана из-за разлада между людьми и целыми народами, — рассказывает Екатерина Полякова. — Нынешняя же, которую мы собираем для Масленицы в Никола-Ленивце, служит современным символом такого же разлада. События, связанные с пандемией, породили новые конфликты и столкновения. Согласно библейскому сюжету, наша башня также не будет достроена, но гости Масленицы смогут стать соавторами и достроить ее самостоятельно перед тем, как она исчезнет в огне».

Полная программа и подробности масленичного перформанса будут объявлены дополнительно.

Билеты (2900 рублей, детям до 14 лет билет не нужен) можно купить здесь.







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