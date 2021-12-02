 
13:53 2 декабря 2021Новости
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Антоха MC начал сбор средств на новый альбом

News_detailed_picture© Planeta.ru

Музыкант Антон Кузнецов, известный под псевдонимом Антоха MC, запустил краудфандинговую кампанию в поддержку записи своего нового альбома.

Об этом Антон Кузнецов сообщил в своем инстаграме.

«Этот год не был простым ни для меня как человека, ни для меня как артиста. Так вышло, что в последние несколько месяцев мои песни у многих ассоциируются с неприятной историей, которая произошла между мной и моим теперь уже бывшим менеджером», — говорится в сообщении.

«Я подписал контракт, смысл которого понимал не до конца, — пишет музыкант, — и теперь в результате разбирательств, доступа к моим старым песням у меня нет — и неясно, смогу ли я их когда-то исполнять. Более того, мне пришлось взять кредит и выплатить 3 млн рублей отступных, чтобы закрыть дверь в прошлое и иметь возможность продолжать работу и творить под именем Антоха MC».

Сбор средств проводится на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Всего необходимо собрать 4 млн рублей, до конца кампании — 62 дня.



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