Открыта продажа абонементов на второй Генделевский фестиваль Московской филармонии

© Московская филармония

1 декабря Московская филармония начала продажу абонементов на фестиваль «Георг Фридрих Гендель: герои и антигерои», который пройдет в Концертном зале имени П.И. Чайковского со 2 по 19 сентября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Московской филармонии, в необходимости продолжения проекта организаторов убедил успех первого фестиваля музыки Георга Фридриха Генделя, состоявшегося в сентябре 2021 года. Художественный руководитель фестиваля — Михаил Фихтенгольц.

Тема второго фестиваля — «Герои и антигерои». В программе три трагикомические оперы «Агриппина» (1708), «Партенопа» (1730) и «Ксеркс» (1738), а также оратории «Аталия» (1733) и «Саул» (1739). Пять концертов составляют два абонемента: Абонемент №4 «Георг Фридрих Гендель: герои и антигерои. Оратории» и Абонемент №5 «Георг Фридрих Гендель: герои и антигерои. Оперы».

Впервые в фестивале примет участие Российский национальный молодежный симфонический оркестр: под управлением Кристофера Мулдса он исполнит на открытии ораторию «Саул». Государственный академический оркестр России представит все три оперы, за дирижерский пульт встанут Георгиос Петру и Кристофер Мулдс.

В сентябре 2022 года в Москву вернутся главные звезды первого Генделевского фестиваля: контратеноры Йестин Дэвис, Тим Мид и Арье Нуссбаум Коэн, сопрано Аманда Форсайт, Анна Девин и Софи Юнкер, меццо-сопрано Надежда Карязина. К ним присоединятся крупнейшие мировые звезды барочного вокала: Кристофер Первес (заглавная роль в оратории «Саул»), Анна Бонитатибус (заглавная партия в опере «Агриппина»), Люси Кроу (заглавная партия в оратории «Аталия») и Кристоф Дюмо (партия Оттона в опере «Агриппина»).

Помимо признанных исполнителей на сцену выйдут певцы, лишь недавно начавшие международную карьеру, такие как Саманта Хэнки, Лорен Снуффер, Маргерита Мария Сала и Лив Редпат, а также совсем молодые вокалисты Хью Каттинг, Грейс Дарем, Эндрю Мур и Илья Алтухов.







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