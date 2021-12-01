Новая вокальная музыка прозвучит на подземной парковке «Зарядья»

© SOUND UP

24 декабря на подземной парковке московского парка «Зарядье» фестиваль новой музыки SOUND UP представит в программе SOUND UP vocal мировые премьеры новой российской музыки для хора и новаторские вокальные сочинения ХХ-ХХI веков.

Сеансы SOUND UP vocal состоятся в 19:00 и 21:00, билеты (3500 рублей) — здесь. Адрес: ул. Варварка д. 6 стр. 1.

В исполнении вокального ансамбля Intrada прозвучат пять произведений российских композиторов разных поколений: поставангардиста Владимира Мартынова, минималиста Павла Карманова, метамодернистки Настасьи Хрущевой, постклассика Игоря Яковенко и молодой академистки Алины Подзоровой.

Также в программе сочинения ключевых композиторов XX–XXI веков — пионера минимализма Стива Райха и создателей Bang on a Can Майкла Гордона и Джулии Вольф — и молодых авторов.

«В написанных специально для SOUND UP vocal партитурах композиторы продолжили многовековую традицию хоровой музыки России, а также вступили в диалог с эстетическими, духовными и интеллектуальными канонами европейской культуры, — сообщают организаторы программы. — Мартынов написал музыку на текст из ветхозаветной Песни песней Соломона, Карманов обратился к словам апостола Павла из Нового Завета, а Яковенко придумал вокальный диалог о добре и зле между Марком Туллием Цицероном и Фридрихом Ницше. Хрущева текстовому источнику предпочла невербальные вокальные архетипы, которые поймут носители любого языка, а Подзорова обратилась к самому звуку голосов — и показала их мерцание в импрессионистских акустических пейзажах».







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