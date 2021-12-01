Центр Вознесенского выпустил книгу о поэтическом театре в России

Геополитическое колье и коммунальная брошь
Группа «9 марта» проводит вторую выставку социально чувствительного ювелирного искусства1 декабря 2021650
Центр Вознесенского совместно с издательством ГИТИСа выпустил сборник статей «Поэтический театр в России XX – XXI века», первые экземпляры которого можно будет купить 2-6 декабря на ярмарке non/fiction.
Об этом сообщает пресс-служба Центра Вознесенского.
Поэтический театр в России имеет давние традиции, но никогда не становился предметом систематического изучения. Центр Вознесенского, как литературоцентричная организация, выступил инициатором проведения научных исследований, посвященных этому феномену – научной конференции и сборника статей. В этой работе приняли участие театроведы и филологи из Москвы, Петербурга и Казани, сотрудники ГИТИСа, НИУ ВШЭ, ГИИ, РГГУ, РГИСИ, от магистрантов до профессоров.
Составитель сборника — куратор театральных программ Центра Вознесенского Юлия Гирба.
В сборнике представлены статьи с широким охватом тем, распространившихся на ХХ и уходящих в XXI век: от ранних пьес Владимира Набокова, постановки во МХАТе пьесы Рабиндраната Тагора в переводе Юргиса Балтрушайтиса, экспериментов начала прошлого века — спектаклей футуристов и Камерного театра, анализа пьес Марины Цветаевой, исследований о поэтическом театре 1960-х, — знаковых спектаклей Театра на Таганке, эпохальной «Юноны и Авось» «Ленкома», до поэтических спектаклей «Мастерской Петра Фоменко», театра «Практика», цикла «Звезда» в «Гоголь-центре». В сборнике опубликованы доклады о поэтических аспектах в творчестве Юрия Любимова, Аллы Демидовой, Юрия Бутусова, Марины Брусникиной, Кирилла Серебренникова, Дмитрия Крымова.
Авторы сборника: Ольга Абрамова, Александр Наумов, Елена Шахматова, Андрей Россомахин, Петр Воротынцев, Надежда Маркарян, Виталия Якимова, Евгения Абелюк, Татьяна Левченко, Марина Литаврина, Эвелина Тимохина, Елизавета Бурденева, Вера Сенькина, Светлана Мурза, Анастасия Казьмина, Татьяна Купченко, Григорий Заславский, Наталья Шаинян, Юлия Шнайдер, Елена Пенская, Вадим Щербаков, Елена Ступакова, Александра Янович, Алла Шендерова, Юлия Гирба, Алексей Киселев, Виолетта Гудкова, Ольга Тараканова, Марина Брусникина, Роз Лафуа.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
19:05Умер Зуфар Гареев
17:46Выставка в Новой Третьяковке расскажет об истории российского дизайна
14:40Музей «Новый Иерусалим» покажет 120 работ русских художников из региональных музеев
13:03Новая вокальная музыка прозвучит на подземной парковке «Зарядья»
12:38Лилия Земнухова прочитает в Великом Новгороде лекцию об этике алгоритмов
10:47Вручена Московская Арт Премия
30 ноября 2021
17:44В музее «Гараж» покажут «Синюю розу» Оли КорсунВсе новости
Группа «9 марта» проводит вторую выставку социально чувствительного ювелирного искусства1 декабря 2021650
Писатель и литературовед Тихон Чернякевич выходит в город в поисках будущего1 декабря 2021931
Известный азербайджанский писатель, живой классик национальной литературы стал изгнанником в родной стране. Историю Акрама Айлисли рассказывает Томас де Ваал1 декабря 20211216
Надежда Подземская о своем научном пути и о работе над двухтомником Кандинского30 ноября 20211554
«Куда мы едем» Руслана Федотова: зима, весна и лето в московском метро30 ноября 20211587
«Жизнь — мгновение, и оно бесценно»: московский экзистенциальный панк и берлинский андеграунд встречаются в новой песне певицы и клипе на нее30 ноября 20211992
Полина Барскова о романе Линор Горалик «Имени такого-то»30 ноября 20211740
Как понимать обострение военной ситуации вокруг Украины? Владимир Фролов об этом и о новом внешнеполитическом курсе Кремля со стартовой посылкой: «Россия всегда права»29 ноября 20216739
«Антон — молодой курьер, работающий на одну из китайских корпораций, получает необычный заказ: он должен доставить конфиденциальную информацию, зашифрованную в особой линзе, которая установлена в его глазу». Отрывки из книги Ильи Техликиди29 ноября 20211839
Роман Тименчик памяти Юрия Фрейдина (1942–2021)29 ноября 20212066
Вокруг книги Одри Лорд «Зами: как по-новому писать мое имя»26 ноября 20214092
75 треугольников и вареные яйца прозвучали на концерте «Русская музыка 2.1»25 ноября 20213767